María Gabriela Epumer: la mujer que cambió el rock para siempre

La guitarrista, cantante y compositora consolidó su carrera gracias a su talento y logró ganar la confianza eterna del reconocido Charly García.

María Gabriela Epumer nació el 1 de agosto de 1963 en Villa Devoto, Buenos Aires. Creció rodeada de artistas, siendo sobrina de Celeste Carballo y hermana de Lito Epumer, ambos músicos argentinos. Su abuelo era guitarrista de Agustín Magaldi; básicamente, la música pisó fuerte en su infancia. Aunque de pequeña su lado artístico se inclinó por la danza, cuando María descubrió la guitarra, decidió nunca más soltarla.

A sus 16 años, la guitarrista acompañó a María Rosa Yorio y desde ese momento, su historia despegó. No solo tocaba un instrumento; además, cantaba y componía canciones en una escena dominada por hombres.

Mirá el video de María Gabriela Epumer Pero hubo alguien que confió en ella como nadie: Charly García, el músico referente del rock argentino, que encontró un gran talento y, por sobre todo, una gran persona. Por más de diez años, consolidaron una relación emocional y musical profunda, siendo ella una parte esencial en sus discos y recitales. Epumer destacó en la grabación de “Hello! MTV Unplugged”, donde marca su impronta en la música de Charly.

Es cierto que varias personas la recuerdan por ser guitarrista del famoso artista; sin embargo, ella consolidó su carrera como solista con su álbum debut “Señorita Corazón” y su segundo y último disco “Perfume”. Armó un grupo propio llamado A1 y conformó bandas icónicas como Rouge y Las Chicas y Viudas e Hijas de Roque Enroll. También tocó junto a Spinetta, Mercedes Sosa, Fito Páez y Sandra Mihanovich.

Sin duda, María tuvo un talento reconocido por músicos de primer nivel, como los anteriormente nombrados, pero sí debemos destacar un dato, su labor junto a uno de los guitarristas más influyentes del mundo, Robert Fripp, quien aportó la introducción para la canción de su disco final, “Quiero estar entre tus cosas”.