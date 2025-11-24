Mapa de sífilis en Argentina: qué provincias registraron más casos

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, en lo que va del 2025 se registró un 20,5% más de casos de sífilis en el país.

El preservativo es uno de los métodos anticonceptivos que también reduce el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS).

Argentina registra un aumento récord de casos de sífilis, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes. Según el Boletín Epidemiológico Nacional N.º 782, en las primeras 44 semanas de 2025 se notificaron 36.702 casos, lo que representa un incremento del 20,5% en comparación con el mismo período de 2024.

Las cifras del aumento de los casos de sífilis en el país El informe del Ministerio de Salud señala que este año se igualó el total anual del período anterior en menos de doce meses. En 2023 se habían contabilizado más de 30.000 contagios, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 36.917 casos, el valor más alto desde que se lleva el registro.

Qué grupos etarios son los más afectados por el incremento de casos de sífilis De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud, el aumento de la enfermedad afecta principalmente a personas de entre 15 y 30 años, grupo en el que se concentra el 76% de los contagios. Los rangos etarios con mayor tasa corresponden a los segmentos de 20 a 24 y de 25 a 29 años. Entre ellos se destaca el crecimiento de los casos en mujeres jóvenes.

El mapa de sífilis: en qué provincias se registraron más casos Las provincias que lideran en número de contagios por cada 100.000 habitantes son Córdoba (220), San Luis (190), Jujuy (181), Chaco (159) y Tierra del Fuego (145). En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires duplicó sus registros respecto de 2023, con una tasa de 43 casos cada 100.000 habitantes, en valores similares a los de 2019.

En cuanto a la distribución geográfica, el incremento se observa en todas las regiones del país. La región Sur (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego) encabeza el aumento con un 32% más de casos respecto del año anterior. Le sigue la región de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), con un crecimiento del 24%.