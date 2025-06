Manejar con hielo en la calle: consejos que pueden evitarte un mal momento

En la capital mendocina se registraron mínimas que superaron los tres grados bajo cero. Esto ha dado como resultado que aparezca hielo en la calle. Antes de salir a manejar hacia los respectivos destinos tenemos que tener ciertos cuidados. Estos son algunos consejos que hay que tener en cuenta a la hora de conducir.

Antes de poner primera, hay algo que no se puede pasar por alto: asegurarse de que el auto esté en condiciones para enfrentar el frío, la ruta y todo lo que pueda venir con un clima invernal cambiante.

No se trata de ser mecánico, sino de dedicarle un momento a revisar lo básico. Chequear el nivel de aceite y de agua, controlar que las escobillas limpien bien y confirmar que todas las luces funcionen ya es un gran primer paso. También es clave mirar la presión de los neumáticos según el manual del vehículo. Y no olvides lo más importante: llevar matafuegos cargado, balizas triangulares, criquet, llave cruz y un chaleco reflectivo. Todo eso tiene que estar a mano, no guardado en el fondo del baúl.

frio heladas en mendoza hielo avenida champagnat.jpg Si hay hielo en el camino, es fundamental mantener distancia, reducir la velocidad y manejar sin hacer movimientos bruscos. Alf Ponce Mercado/MDZ Manejar con hielo en las calles mendocinas El auto no responde igual cuando el piso está mojado o congelado. Por eso, si hay hielo en el camino, es fundamental mantener distancia, reducir la velocidad y no hacer movimientos bruscos. En lo posible, frená con la caja de cambios y no con el pedal. En curvas, nada de acelerar ni frenar: lo mejor es entrar con suavidad y salir sin sobresaltos. La clave está en anticiparse, no en reaccionar a último momento.

Si la neblina aparece —algo bastante común en esta época—, hay que cambiar el chip. Pasá a luces bajas y encendé las antiniebla si tu auto las tiene. Las luces altas, en cambio, empeoran la visibilidad porque rebotan en la niebla. Si la situación se complica, buscá un lugar seguro para detenerte. Siempre es mejor esperar fuera de la ruta que quedarse en la banquina con poca visibilidad.