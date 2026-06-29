Manejar distraídos: el verdadero costo de la hiperconectividad al volante

El error humano explica la mayoría de los siniestros viales. El estrés, las distracciones y el uso del celular desafían hoy la seguridad en las calles.

Cada mes de junio se conmemora en nuestro país, el mes de la Seguridad Vial, una fecha que da inicio a un mes entero de campañas, charlas y reflexiones sobre cómo nos movemos. Los números no dan tregua: según Luchemos por la Vida, Argentina registra alrededor de 6.200 víctimas fatales por año en siniestros viales, además de más de 100.000 heridos de distinta gravedad. Detrás de esas cifras hay algo que se repite con insistencia en todos los informes: gran parte de esos siniestros tienen como origen un error humano.

Eso cambia la pregunta que solemos hacernos. No se trata únicamente de si las calles están bien señalizadas o si los semáforos funcionan, sino de qué le está pasando a la persona que tiene las manos en el volante. Y ahí aparece un fenómeno que crece silenciosamente en el tránsito urbano: la combinación de estrés, sobrecarga de estímulos y un celular que nunca deja de pedir atención.

6.200 víctimas fatales por año en siniestros viales Hoy en día, manejar en la ciudad implica procesar una cantidad enorme de información en segundos: peatones que cruzan fuera de la senda, motos que se filtran entre los carriles, bocinazos, semáforos en cuenta regresiva, el GPS recalculando su ruta. Distintos estudios sobre estrés y conducción muestran que cuando este nivel de exigencia se sostiene en el tiempo, el cuerpo entra en un estado de alerta permanente que termina jugando en contra: la concentración cae, los tiempos de reacción se alargan y la memoria del trayecto se debilita. Un conductor estresado no solo se cansa más rápido, sino que también es más propenso a frenar bruscamente, acelerar de forma innecesaria y subestimar el riesgo de una maniobra.

Hoy en día, manejar en la ciudad implica procesar una cantidad enorme de información en segundos. Archivo. A esto se le suma un dato que vale la pena dimensionar: el uso del celular al volante ya es señalado como una de las principales causas de siniestros fatales en Argentina. Manipular el teléfono mientras se maneja, ya sea para leer una notificación, escribir un mensaje o mirar el mapa, multiplica la probabilidad de un siniestro. De hecho, apartar la vista del camino durante apenas tres segundos a una velocidad de 60 km/h equivale a recorrer más de 50 metros sin atención plena sobre lo que ocurre alrededor. La hiperconectividad, esa sensación de tener que estar siempre disponibles, se convirtió en un factor de riesgo tan real como el alcohol o el exceso de velocidad.

La buena noticia es que, mientras esto ocurre, los vehículos se volvieron una fuente de información. Hoy un dispositivo de telemática instalado en un auto puede registrar velocidad, frenadas bruscas, aceleraciones, horarios de circulación, ubicación en tiempo real y patrones de manejo que, analizados en conjunto, arman un verdadero perfil de conducción. No es información abstracta: es la huella digital de cómo cada persona se comporta al volante, día tras día.