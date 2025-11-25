Malargüe oficializó la denominación de tres arterias en honor a vecinos destacados

El Concejo Deliberante de Malargüe aprobó la denominación de tres pasajes de la Colonia de Emprendedores para facilitar la identificación territorial.

El Honorable Concejo Deliberante de Malargüe aprobó la Ordenanza Nº 2358, que establece la denominación oficial de tres pasajes de la Colonia de Emprendedores, ubicados hasta ahora sin identificación. La iniciativa responde a la necesidad de facilitar la ubicación geográfica, mejorar la organización territorial y avanzar en la formalización de catastros y registros municipales.

De acuerdo con la norma, la designación de estos espacios públicos también busca reconocer a vecinos que dejaron un aporte significativo en la historia social, educativa y comunitaria del departamento, reforzando la memoria colectiva de sus habitantes.

Quiénes serán homenajeados Tras un acuerdo con la Unión Vecinal, representada por su presidenta Ana Luisa Navarro, se propuso que los pasajes lleven los nombres de tres figuras destacadas:

Eduardo Araujo, para la Calle Nº 101

Albina Gómez, para el Pasaje Nº 102

Nazareno Rojas, para un pasaje sin numeración oficial Estas nominaciones se justifican en los valores, la integridad y el compromiso comunitario que representaron en la vida social de Malargüe. La ordenanza señala que fueron “ejemplo de trabajo, educación, comunicación, solidaridad y respeto”.

Actualización catastral y señalización La ordenanza instruye a la Dirección de Catastro para identificar las coordenadas de las calles en el plano general del departamento y a la Dirección de Obras Públicas para realizar la señalética correspondiente. Además, se incorporan como Anexo I los croquis y referencias cartográficas de la Colonia de Emprendedores.