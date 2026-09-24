Los varones argentinos todavía quieren ser padres, pero encuentran barreras para concretarlo

El deseo de formar o ampliar una familia sigue ocupando un lugar central en la vida de los varones argentinos.

El deseo de formar o ampliar una familia sigue ocupando un lugar central en la vida de los varones argentinos. Según datos de Deseos reproductivos en la encrucijada. Motivaciones y barreras para decidir en un contexto de baja natalidad, la primera encuesta nacional de intenciones reproductivas, desarrollada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Argentina, el 54% de los varones de 18 a 45 años aún no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener.

Esta situación es transversal, pero se observa particularmente en las generaciones más jóvenes. Entre los varones de 18 a 24 años, el 56% considera importante o indispensable tener hijos para alcanzar una vida plena frente a un 34% entre las mujeres de su misma edad. Mientras que en las mujeres jóvenes se observa un quiebre más marcado con el mandato de la maternidad tradicional, entre los varones jóvenes la paternidad se mantiene como un horizonte deseado y valorado.

Comprender cómo los varones imaginan la paternidad, qué expectativas tienen y qué lugar ocupan los cuidados en sus decisiones es fundamental para analizar el escenario demográfico del país. La autonomía reproductiva y la corresponsabilidad en el hogar necesitan involucrar tanto a las mujeres como a los varones para que los proyectos familiares de las parejas puedan concretarse con equidad.

Entre los varones jóvenes la paternidad se mantiene como un horizonte deseado y valorado. Archivo. Tres datos sobre los varones y la paternidad Más de la mitad: el 54% de los varones jóvenes aún no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener.

jóvenes aún no alcanzó la cantidad de que desearía tener. Uno de cada tres: el 33% teme que la llegada de un hijo perjudique su relación de pareja.

Una diferencia de 11 puntos: ese temor alcanza al 22% de las mujeres y es la única preocupación relevada en la que los hombres registran un porcentaje mayor. El juego como principal responsabilidad El estudio muestra que este deseo de paternidad no siempre se traduce en un reparto equitativo del trabajo dentro del hogar. Mientras que los varones asumen un rol más activo en tareas recreativas y de ocio, como jugar con sus hijos (21%), la gestión cotidiana de las necesidades básicas, la salud y el aseo continúa recayendo mayoritariamente en las mujeres. En esta línea, el 18% de las mujeres que tuvo menos hijos de los que hubiera deseado señala que el bajo involucramiento de su pareja en las tareas de cuidado y del hogar influyó en que no tuviera más hijos.

El estudio muestra que este deseo de paternidad no siempre se traduce en un reparto equitativo del trabajo dentro del hogar. Archivo. Entre los más jóvenes aparece otro fenómeno A diferencia de las mujeres de la misma generación, que expresan posiciones más definidas frente a la posibilidad de ser o no madres, entre los varones predomina una mayor indefinición. Según el estudio, la paternidad aparece menos integrada en la construcción de sus proyectos futuros.