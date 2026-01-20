Los ocho departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 21 de enero. Esto debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este miércoles 21/01
Las Heras
- En la Lateral Oeste del Acceso Norte, entre calles Manuel A. Sáez y Pedro Pascual Segura. De 10.00 a 13.00 h.
- En calle Quintana, hacia el este de callejón Arenas. En el barrio San Lorenzo II y zonas aledañas; El Algarrobal. De 14.30 a 18.30 h.
- En el pasaje Spirilli, hacia el oeste de Dr. Moreno. En calle Lujan al Norte de Pasaje Spirilli, y adyacencias; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle La Florida, hacia el sur de El Bajo, y áreas adyacentes; Barrancas. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En la intersección de calle Montenegro con Proyectada V299. En calle Andrés Soria y adyacencias; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Estrada, entre Colón y Morón. En calle Morón, entre Colón y Cortadera, y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle Doña Anita, hacia el este del Corredor Productivo; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En calle Juan Aveiro, hacia el sur de San Julián; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Roque Sáenz Peña, Roca, French y Fray Luis Beltrán. De 10.30 a 14.30 h.
San Carlos
- En calle Leopoldo Suárez, entre Arequipa y Malvinas Argentinas; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En calle La Izuelina, hacia el este de Ferrer; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calle N°4, Paso de Arena, Puesto Molero y Puesto Quevedo; Punta de Agua. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Dorrego, Castelli, Ceferino Namuncurá y Ricardo Rojas. De 8.30 a 12.30 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre calles Juan Cobos Este y Neme; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.
Malargüe
- En calle Capdeville, entre Villa del Milagro y Santa Cruz. De 9.15 a 13.15 h.