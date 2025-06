Los Cuyis de Mendoza viajaron al Mundial de rugby Mixed Ability en España

Joaquín Muñoz, Romina Acevedo, Mili Redondos y Juanse Vivas son los cuatro jugadores de Los Cuyis seleccionados para competir en el Mundial de rugby Mixed Ability. A pocos días de competir los chicos no disimularon los nervios y la emoción.

LOS CUYIS RUGBY (16).jpg Juanse, Joaquín, Romina y Mili de Los Cuyis. Marcos Garcia / MDZ

Por su parte, Juanse se mostró más tranquilo porque ya ha viajado a otros países con su familia. “En Los Cuyis estoy hace 5 años y en Los Tordos hace bastante. Me estoy preparando con ganas. Me dan ganas de venir a entrenar todos los días porque los chicos me dan una adrenalina, son como familia”, detalló.