Liquidaron mal los sueldos de los docentes: qué pasó y qué dijeron desde el Gobierno

Los docentes de Mendoza advirtieron nuevos errores en la liquidación de sueldos. Es por la implementación de un nuevo sistema. Algunos "cobraron cero".

Los estatales mendocinos cobraron el sueldo, pero miles de ellos se llevaron una ingrata sorpresa: cobraron menos, hubo descuentos que no correspondían y hasta en algunos casos las cuentas estaban en cero. El problema ocurrió entre los docentes, en medio de un intento de cambio del sistema de liquidación.

"Hay muchos que cobraron cero", explicaron desde el Sute, el gremio docente. La Dirección General de Escuelas reconoció el problema y pidieron que los docentes afectados realicen un reclamo. Allí hay otra dificultad: para arreglar el error hay que hacer un reclamo y esperar a que se resuelva.

"Con motivo de la implementación del nuevo sistema de liquidación de haberes, se informa que todos aquellos agentes que adviertan diferencias o afectaciones en sus haberes deberán realizar el reclamo correspondiente a través de Ventanilla Única", informaron desde la Dirección General de Escuelas. Luego de ingresar a la ventanilla única, hay que seleccionar la opción “Solicitud Ingreso de Trámite” - "Reclamo a Liquidaciones".

sute paro movilizacion en gobierno (7).JPG El Sute denunció que los problemas se suceden desde principio de año. Podrían recurrir a la justicia. ALF PONCE MERCADO / MDZ "Los casos registrados serán analizados a fin de incluirlos en una liquidación suplementaria especial, que se realizará para regularizar las situaciones detectadas", agregaron desde la DGE. No es la primera vez que ocurre en el año. Y según denuncian los propios docentes, hay errores de liquidación previos que aún no se resuelven. "Hay casos sin resolución desde mayo. Todo puede terminar en la justicia, pero esto es el sueldo de la gente", reclamaron desde el Sute.

Algunos de los errores detectados tienen que ver con licencias mal cargadas y descontadas irregularmente, horas de jornadas extendida que tampoco fueron liquidadas y otros casos más dramáticos en los que hubo descuentos totales; es decir bonos en cero.