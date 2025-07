Las mejores fotos de la Vía Láctea de un astrofotógrafo argentino que conquistó al mundo

gonzalo santile astrofotografo (2).jpeg

Sus trabajos fueron reconocidos por portales de todo el mundo y también por Capture the Atlas, la publicación que elige a los mejores astrofotógrafos del planeta. En 2023, volvió a estar entre los seleccionados y sus imágenes recorrieron los medios más importantes en la temática.

Cielos sin contaminación

Santile recorre todo el país en busca de cielos sin contaminación lumínica: las Altas Cumbres, los Gigantes, la Quebrada de Humahuaca, Cafayate, Talampaya, Ciudad Perdida y la impactante Laguna Brava en La Rioja, donde obtuvo el primer registro conocido de la Vía Láctea en ese sitio. “Hay noches con cero grados y sin viento, tampoco nubes y eso da el marco perfecto, pero no siempre se dan esas condiciones”, relató.

Entre sus galardones más recientes está el primer premio en un concurso organizado por el Instituto de Astrofísica de La Plata y el CONICET. “Me dieron una medalla. Nunca había recibido una, siempre diplomas. La tengo colgada en casa con mucho orgullo”, confesó.

gonzalo santile astrofotografo (7).jpeg

Pero no todo es técnica. También hay emoción. “A veces no puedo hacer una foto porque el ángulo no me da. Entonces vuelvo meses o incluso años después. Yo no compongo lo que no vi. Lo que fotografío tiene que haber estado ahí”, remarcó con convicción.

Fotos del cosmos con el celular

Para los curiosos que quieren iniciarse en el arte de capturar el cielo, dejó algunos consejos: “Para fotografiar la luna con el celular, hay que bajar la exposición en la pantalla. Y siempre, usar trípode. Los colores no se verán como en las cámaras profesionales, pero se puede lograr una linda imagen”.

En Villa Carlos Paz, donde vive desde hace más de una década, no deja de sorprenderse con la repercusión de su trabajo. Aunque nació en Buenos Aires, siente que su familia y su vida ya están completamente arraigadas a esta ciudad.

Su próximo desafío lo llevará de nuevo a la Cordillera de los Andes, a un cráter a 5.000 metros de altura conocido como “El Volcancito”. “Quiero llegar hasta ahí para hacer una foto que tengo en mente desde hace tiempo. Las condiciones son duras, pero el lugar promete”, asegura.

Mientras tanto, sus imágenes siguen viajando más lejos que él, iluminando el cielo digital del mundo con paisajes galácticos, con paciencia, dedicación artesanal y una pasión por la astrofotografía que, como la Vía Láctea, parece no tener fin.

gonzalo santile astrofotografo (3).jpeg

gonzalo santile astrofotografo (4).jpeg

gonzalo santile astrofotografo (5).jpeg

gonzalo santile astrofotografo (8).jpeg