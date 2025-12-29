Larga espera: de cuánto son las demoras para cruzar a Chile

Este domingo las demoras alcanzaron los 150 minutos. ¿Cómo está el paso a Chile en el inicio del verano?

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Este lunes se registran demoras de 120 minutos en Los Libertadores. Según informaron las autoridades, la fila para ingresar al complejo es de aproximadamente 1.5 km.

El éxodo de mendocinos a Chile comenzó luego de Navidad, una de las épocas de mayor flujo vehicular de cara al verano. En los últimos días se observaron filas kilométricas y hasta 150 minutos de espera para poder cruzar a Chile.

Para evitar colapsos, las autoridades dispusieron la implementación de un pulmón de estacionamiento para vehículos livianos en el sector Penitentes, con el objetivo de ordenar el avance de los autos y descomprimir el área del Complejo Los Libertadores.

Las autoridades recomiendan mantener la planificación del viaje, respetar las indicaciones en la ruta y continuar atentos a las actualizaciones oficiales, ya que el flujo vehicular hacia Chile sigue siendo elevado.