Demoras de tres horas en Los Libertadores: se activa el playón de espera en Penitentes

Las esperas para ingresar a Chile ya duplican las registradas hasta el viernes en la alta montaña mendocina.

En la previa de Año Nuevo, el Sistema Integrado Cristo Redentor atraviesa la jornada más compleja de la temporada para el cruce hacia Chile, con demoras que alcanzan los 180 minutos en el ingreso al Complejo Los Libertadores, las más altas registradas hasta el momento durante el verano.

Según la información operativa, hasta el viernes las esperas máximas no superaban los 90 minutos, mientras que en la jornada actual los tiempos de demora se duplicaron, como consecuencia del fuerte incremento del flujo vehicular propio del recambio turístico de fin de año.

Filas en Los Libertadores En este contexto, y ante el tránsito fluido hacia Chile, las autoridades dispusieron la implementación de un pulmón de estacionamiento para vehículos livianos en el sector Penitentes, con el objetivo de ordenar el avance de los autos y descomprimir el área del Complejo Los Libertadores.

La medida permite regular el ingreso por tandas, evitando que los vehículos queden detenidos en sectores sin servicios próximos al complejo chileno. Esta acción se complementa con la liberación controlada de vehículos encapsulados, prevista dentro del protocolo de contingencia para situaciones de alta congestión en alta montaña.