La última medida del IPV que busca aliviar las cuotas y beneficiar a las familias

El Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ) implementó una medida dirigida a familias adjudicatarias con el objetivo de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y reforzar la sustentabilidad del sistema habitacional. La decisión se fundamenta en la posibilidad de tener una ventaja a la hora de adelantar pagos.

Ante el escenario de creciente dificultad para pagar cuotas mensuales en tiempo y forma, el organismo habilitó una ventaja económica para quienes decidan adelantar sus pagos, ya sea semestrales o anuales, siempre que se encuentren al día con sus compromisos.

La herramienta consiste en un descuento del 15% sobre las cuotas, aplicable a quienes abonen por adelantado el primer semestre de 2026 o el año completo. Este beneficio estará disponible hasta el 23 de marzo, y puede aprovecharse tanto para el pago de seis meses como de doce meses por anticipado.

El IPV busca con esta iniciativa no solo aliviar la carga financiera de las familias adjudicatarias, sino también sostener las políticas de construcción de nuevas viviendas, consolidando un sistema de financiamiento viable en el tiempo.

Los proyectos de vivienda serán ejecutados por el IPV y cofinanciados por los municipios.

Los adjudicatarios interesados pueden gestionar el pago en las bocas de cobranza habilitadas o de forma digital. A través del sitio web oficial del IPV o su aplicación móvil, los usuarios deben ingresar su DNI o código de adjudicatario para visualizar y seleccionar las boletas correspondientes.

La plataforma permite optar por boletas mensuales, semestrales o anuales, con la posibilidad de imprimirlas para pagar presencialmente o completar el proceso de manera online mediante el sistema de pagos electrónicos (E-Pagos).

Aunque las boletas semestrales y anuales vencen el 23 de marzo, las mensuales mantienen su calendario habitual, con vencimiento cada 21 de mes.

El Instituto Provincial de la Vivienda destacó que este tipo de medidas busca incentivar el cumplimiento y evitar la mora, al tiempo que fortalece la continuidad de las obras y la llegada de nuevas soluciones habitacionales a los sectores que más lo necesitan.