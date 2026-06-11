La sorprendente postal que trajo la nieve en la ruta 7 camino a Chile

El intenso paisaje invernal que cubrió la alta montaña permitió observar algunos animales muy cerca del camino, en medio de un escenario colmado de nieve.

Entre las curvas nevadas y cerros cubiertos de blanco, los guanacos sorprendieron a quienes transitaban por la Ruta 7 durante la mañana de este jueves.

La mañana de este jueves dejó una de esas imágenes que suelen llamar la atención de quienes recorren la alta montaña. Los Caracoles de Chile amanecieron completamente cubiertos de nieve y regalaron una postal invernal que rápidamente comenzó a compartirse entre viajeros y transportistas.

En medio de ese paisaje blanco apareció un detalle que se llevó todas las miradas. Varios guanacos fueron fotografiados al costado de la Ruta 7, caminando y permaneciendo entre la nieve acumulada.

Los animales pudieron observarse muy cerca del camino, en una escena que contrastó con la presencia de camiones, autos y el intenso paisaje cordillerano. Las imágenes muestran a los ejemplares desplazándose sobre sectores completamente cubiertos por la nieve, con los cerros nevados como telón de fondo.

Nieve Ruta 7 11-06 Osvaldo Valle (2) La nevada registrada en los Caracoles de Chile dejó imágenes llamativas: un grupo de guanacos descendió y fue fotografiado junto a la ruta. Osvaldo Valle Las fotografías y videos captados durante la mañana reflejan una combinación poco frecuente para quienes transitan la zona. La presencia de los animales junto a la ruta aportó una imagen distinta en una jornada marcada por las bajas temperaturas y el blanco dominante de la cordillera.

Mientras la nieve continuó cubriendo gran parte del sector de los Caracoles, los guanacos se transformaron en protagonistas inesperados del día. La escena dejó una de las postales más llamativas de la montaña este jueves, en pleno corredor internacional.