La radio escolar que promueve la inclusión y la camaradería entre chicos

La comunicación es una herramienta fundamental para desenvolverse en la vida cotidiana, ya que permite expresarse en un contexto social que requiere vincularse permanentemente para satisfacer las necesidades individuales y colectivas. Sin embargo, no todas las personas poseen al máximo esa capacidad debido a limitaciones físicas o psicológicas, por lo que necesitan de otros incentivos para desarrollarla.

Con esa premisa, la escuela 2-705 ‘León Gieco’ desarrolla un proyecto de comunicación inclusivo y de vinculación interinstitucional, en el marco del programa Mendoza Educa. Se trata de una estación de radio online donde los 60 chicos que asisten a este establecimiento de educación especial encuentran un espacio de difusión de las actividades de la institución, como también de expresión de ideas y temáticas sociales de su importancia.

Para avanzar en ese camino, la institución trabaja en conjunto con el colegio P-002 ‘María Auxiliadora’, más específicamente en la formación de grupos de trabajo entre los alumnos quienes se vinculan en camaradería para intercambiar experiencias y asesoramiento, además de fomentar el progreso personal en cuanto a valores y visión de la realidad que los rodea.

La radio de la ‘León Gieco’, bautizada ‘La Posta’, funciona como un módulo integrador de los espacios-talleres que funcionan en esa escuela ubicada en la Sexta Sección capitalina, donde los estudiantes aprenden oficios que les permitirán formar un proyecto de vida que los inserte en el ambiente laboral. Además se complementa con otras iniciativas para cumplir el objetivo principal: que los jóvenes desarrollen capacidades reales de inserción social a través de experiencias enriquecedoras y de vinculación psicoemocional.

Este proyecto nació en 2016, a instancias del profesor Oscar Sánchez, y encontró un enorme entusiasmo en la comunidad educativa de la ‘León Gieco’. La radio funciona en un pequeño estudio construido por los propios alumnos con materiales reciclables, al cual posteriormente se le fue incorporando el equipamiento comprado paulatinamente con los fondos del Mendoza Educa: una computadora, micrófonos, parlantes y el cableado eléctrico. Finalmente, luego de numerosas pruebas, la emisora fue habilitada en agosto pasado y próximamente operará en una página web online.

Paola Marino, directora de la institución, explicó por qué se invitó al colegio María Auxiliadora a sumarse al proyecto. “La idea es que se vinculen chicos de la misma edad con distintas situaciones socioeconómicas e intelectuales, pero que compartan los mismos intereses y necesidades que les permitan trabajar en equipo”.

Radio Escuela Leon Gieco

Esa coordinación se tradujo en relaciones de confraternidad que generan fructíferos resultados, según Marino: “Los estudiantes del María Auxiliadora ayudan mucho a nuestros chicos como mediadores entre ellos y el micrófono, y los apoyan con la búsqueda de temáticas y expertos para que, como resultado del trabajo en conjunto, puedan armarse programas con contenido de interés”. Así, se busca que los jóvenes de la León Gieco recaben y transmitan información a través de la radio, con la asistencia y supervisión además del profesor Oscar Carrizo.

“El objetivo principal es que los chicos puedan superar sus dificultades de comunicación, lectura y escritura, a través de la difusión de su aprendizaje en los talleres y las distintas actividades que desarrollan en la escuela. Es una manera de defender y hacer valorar sus esfuerzos ante una sociedad que durante muchos años los tuvo relegados. Buscamos revertir esa mirada para que la gente comience a involucrarse”, destacó Marino en conversación con MDZ.

Un programa para mejorar la calidad educativa

Mendoza Educa es un programa de la Dirección General de Escuelas (DGE) basado en el principio de inclusión y justicia educativa. Consiste en la entrega de subsidios financiados con fondos nacionales para proyectos escolares que apunten al mejoramiento de la calidad educativa y la gestión institucional.

Desde su implementación en 2016, este programa fue creciendo exponencialmente y actualmente la mayoría de las escuelas de todos los niveles y modalidades (excepto las técnicas, que tienen otro sistema de subsidios) han presentado al menos un proyecto en los últimos tres años. Graciela Orelogio, jefa de Gabinete de la DGE, explicó a MDZ que el objetivo del Mendoza Educa es que “las escuelas evalúen qué inconvenientes están teniendo y, en base a ese análisis, armen un proyecto donde propongan estrategias para solucionarlos junto con una planilla de financiamiento”.

Un grupo de alumnos que participan del programa Mendoza TEC.

“Al principio muchas no participaron porque no podían identificar sus problemas o no tenían el ejercicio de armar una solución. A partir del 2018 ya teníamos algunos problemas más identificados, por lo que desde las supervisoras se sugerían determinados temas por zona, mientras que este año pusimos como parámetro prioritario los resultados de las pruebas Aprender, especialmente en Lengua y Matemática”, explicó Orelogio sobre la evolución del programa.

Algunas de las iniciativas de las escuelas van desde temáticas relacionadas con la mejora de asistencia de los alumnos, hasta cuestiones vinculadas al cuidado del medioambiente, siempre dependiendo de las necesidades y el contexto socioeconómico del establecimiento. “En la gran mayoría de las escuelas, los avances han sido enormes, ya que las comunidades han aprendido muchísimo no solamente a mejorar el planteo del problema, sino también a buscar soluciones más creativas. Ese creo que es el mayor logro de este programa”, reflexionó la funcionaria.

Un poco más sobre la ‘León Gieco’

La escuela 2-705 funciona desde 1998 en un modesto inmueble situado en la Sexta Sección capitalina, y en el año 2004 le fue incorporado el nombre del músico popular argentino, quien visitó el lugar tres años después. A sus aulas asisten unos 60 chicos con algún grado de discapacidad mental, de entre 13 y 21 años, en su mayoría provenientes de barrios de alta vulnerabilidad social de Ciudad, Las Heras y Guaymallén.

Los estudiantes cursan por seis años alguno de los cinco talleres de oficios que funcionan en la ‘León Gieco’: gastronomía, textil, arte, carpintería y construcción. Todos se dictan en el turno mañana, mientras que solo dos (carpintería y arte) funcionan en el turno tarde, abierto recién este año por el incremento de la matrícula. Además se suma el dictado de Disciplinas Básicas, en calidad de materia especial en complemento a los talleres.

Radio Escuela Leon Gieco

Durante los dos primeros años, agrupados en el Ciclo Básico, los jóvenes solo participan en el taller de arte aplicada y cursan Disciplinas Básicas, mientras que en los cuatro restantes se integran a un taller específico elegido previamente por ellos mismos, para recibir al finalizar su trayectoria escolar un diploma de auxiliar.

Además de los talleres, en la ‘León Gieco’ se han sumado otras actividades complementarias para los chicos, como una huerta orgánica en el patio de la escuela, una capacitación en informática solventada por la empresa Edemsa, diversos proyectos impulsados desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (se encuentran trabajando en la instalación de cocinas a base de energía solar en las churrasqueras del Parque General San Martín) y presentación en concursos literarios y ferias.

“A través de los talleres y de vivencias ricas y amplias, los ayudamos a que tengan un proyecto de vida para que mejoren su situación y, si lo desean, puedan ayudar a sus familias, que sean partícipes de la sociedad”, resaltó Marino.