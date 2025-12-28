La peor ruta: pozos, ondulaciones y peligro latente en un tramo clave de Argentina
La ruta 151, que une el Centro del país con la Patagonia, está en un estado desastroso. Es clave para Vaca Muerta y para el turismo en algunos de los paraísos argentinos. Se suman muertes, reclamos y causas judiciales.
El recorrido parece increíble; de otra época. Pozos, ondulaciones que tocan el piso de los autos, camiones que esquivan y zonas donde, literalmente, el asfalto desaparece. La Ruta Nacional 151 es probablemente la peor del país por el estado y por el tránsito que tiene, donde se suman muertes y accidentes graves.
Esa ruta forma parte de un corredor productivo clave, que une el Centro del país y Cuyo con la Patagonia. Es una de las vías de acceso a la zona de Vaca Muerta y de algunas de las obras de infraestructura que nutren al petróleo, como los oleoductos que se construyen. Pero también es un corredor turístico clave, pues cruza el "desierto" patagónico para llegar a los paraísos de Neuquén y Río Negro. La primera impresión de los turistas es espantosa.
La ruta comienza en La Pampa, entre las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila, y termina en Río Negro. Hasta la localidad de Puelén la ruta parece un campo minado por los pozos. Hay zonas donde no se puede transitar a más de 10 kilómetros por hora. Muchos autos zigzaguean continuamente y lo mismo hacen los camiones. Por eso majear allí requiere estar atentos.
Hay algunos kilómetros reparados tras Puelén. Pero antes de llegar a 25 de Mayo la situación vuelve a empeorar. Hay zonas donde directamente la ruta no existe y en otras el asfalto se convierte en una trampa peligrosa por las ondulaciones y los baches. Además, hay altísimo tránsito: se suman los turistas, con las camionetas petroleras y camiones que llevan arena de Vaca Muerta, materiales pesados y caños para los oleoductos y mercaderías para abastecer a la Patagonia.
La paradoja es que por esa ruta va el "presente y futuro productivo", pero con una nula inversión en infraestructura. El camino entre 25 de mayo, Catriel y las ciudades más pobladas de Neuquén y Cipoetti es muy peligroso también. Hay surcos generados en el pavimento por los camiones y ondulaciones que llegan a tocar abajo en los autos. Incluso se generan desvíos involuntarios al tocarlos. Así se han producido muchos accidentes fatales. Al costado de la ruta 151 hay señales de ello: autos destruidos, huellas de incendios de vehículos y ermitas para recodar a las víctimas fatales.
El abandono de la ruta es histórico. Ahora la Provincia de Río Negro demandó a la Nación por la falta de obras y la justicia le dio la razón, intimando a la Nación a ejecutar el mantenimiento. Fue el juzgado Federal de General Roca, que hizo lugar al amparo presentado por el Estado provincial. Solo en Río Negro, por esa ruta transitan unos 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas. Pero por la 151 transita el sistema logístico del 72% del petróleo y el 42% del gas del país.