La peor ruta: pozos, ondulaciones y peligro latente en un tramo clave de Argentina

La ruta 151, que une el Centro del país con la Patagonia, está en un estado desastroso. Es clave para Vaca Muerta y para el turismo en algunos de los paraísos argentinos. Se suman muertes, reclamos y causas judiciales.

El recorrido parece increíble; de otra época. Pozos, ondulaciones que tocan el piso de los autos, camiones que esquivan y zonas donde, literalmente, el asfalto desaparece. La Ruta Nacional 151 es probablemente la peor del país por el estado y por el tránsito que tiene, donde se suman muertes y accidentes graves.

Esa ruta forma parte de un corredor productivo clave, que une el Centro del país y Cuyo con la Patagonia. Es una de las vías de acceso a la zona de Vaca Muerta y de algunas de las obras de infraestructura que nutren al petróleo, como los oleoductos que se construyen. Pero también es un corredor turístico clave, pues cruza el "desierto" patagónico para llegar a los paraísos de Neuquén y Río Negro. La primera impresión de los turistas es espantosa.

Ruta 151 en mal estado video 1 La ruta comienza en La Pampa, entre las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila, y termina en Río Negro. Hasta la localidad de Puelén la ruta parece un campo minado por los pozos. Hay zonas donde no se puede transitar a más de 10 kilómetros por hora. Muchos autos zigzaguean continuamente y lo mismo hacen los camiones. Por eso majear allí requiere estar atentos.

ruta 151 2 Hay algunos kilómetros reparados tras Puelén. Pero antes de llegar a 25 de Mayo la situación vuelve a empeorar. Hay zonas donde directamente la ruta no existe y en otras el asfalto se convierte en una trampa peligrosa por las ondulaciones y los baches. Además, hay altísimo tránsito: se suman los turistas, con las camionetas petroleras y camiones que llevan arena de Vaca Muerta, materiales pesados y caños para los oleoductos y mercaderías para abastecer a la Patagonia.

Ruta 151 video 2 de noche La paradoja es que por esa ruta va el "presente y futuro productivo", pero con una nula inversión en infraestructura. El camino entre 25 de mayo, Catriel y las ciudades más pobladas de Neuquén y Cipoetti es muy peligroso también. Hay surcos generados en el pavimento por los camiones y ondulaciones que llegan a tocar abajo en los autos. Incluso se generan desvíos involuntarios al tocarlos. Así se han producido muchos accidentes fatales. Al costado de la ruta 151 hay señales de ello: autos destruidos, huellas de incendios de vehículos y ermitas para recodar a las víctimas fatales.