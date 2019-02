La novia del argentino infartado: "Nos sentimos abandonados por el representante argentino en Chile"

"Yo me siento abandonada por el representante argentina en Chile y no estamos lejos. No estamos en África, estamos a cinco horas", dijo Jorgelina, la pareja de Maximiliano Conca, el argentino que se infartó en Chile y que ya acumula una factura de más de 650 mil pesos por los gastos médicos en el vecino país.

​En conversación con Uno Nunca Sabe de MDZ Radio, dijo que los honorarios médicos son cada día más caros, pero que por lo menos Maximiliano está estable y mejorando despacio, por lo que ahora no está internado en la unidad coronaria, por lo que los gastos crecen pero en menor medida que los primeros días.

Jorgelina comentó que cuando los atendieron les hicieron firmar un pagaré en blanc. "Cuando está entre la vida y la muerte decías que vas a pagar cualquier cosa con tal de que salven a alguien", relató sobre el momento en que ingresó su pareja al Hospital Naval.

La chica comentó que se iban por tres días a Chile, por lo que descartaron la opción de contratar un seguro por "el típico pensamiento argentino de que no nos va a pasar algo". En ese sentido comentó que fue un error de ellos y que como recomendación dijo que hay que pensar "primero el seguro de viaje y luego la comida" cuando se sale del país.

​Respecto a la atención relató que la atención médica fue excelente y que por esa misma situación los médicos no le van a dar el alta y permitir su traslado hasta que esté seguros que puede viajar.

La crítica de Jorgelina fue contra las autoridades del consulado argentino en Viña del Mar, ya que -según comentó- se sienten abandonados. "Nosotros llamamos al consulado el día domingo, recién el día miércoles cuando la situación ya estaba caliente apareció una persona del consulado prometiendo que iban a conseguir una cama en un hospital público. Hoy es viernes y todavía no sabemos dónde está. Nosotros no le conocemos la cara al cónsul y nadie se acercó a ver cómo estábamos o a activar los protocolos de reciprocidad porque todos los países del Mercosur tienen convenio con la Argentina", recalcó.

