La indigencia limitó la alimentación de un niño mendocino a un costo menor a $90.000 por mes

El umbral de indigencia marca el ingreso mínimo que un hogar necesita para evitar la inanición, cubriendo solo el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Este valor se traduce en la escasa cantidad de dinero que la familia indigente destina a la nutrición de cada uno de sus miembros.

En el aglomerado Gran Mendoza, el análisis de los costos del Hogar TIPO 2 (cuatro personas) entre enero y septiembre de 2025 dimensiona el límite de la supervivencia alimentaria infantil.

El foco principal de la indigencia se centra en los más vulnerables: los niños. Sus promedios demuestran la restricción presupuestaria impuesta a las familias. Un niño de 5 años tuvo un costo promedio mensual de $ 84.787,90 para el periodo de enero a septiembre de 2025. Esta es la cifra máxima disponible para cubrir la totalidad de su dieta básica en un mes, lo que subraya la extrema limitación de recursos para su nutrición.

Una niña de 8 años enfrenta una situación donde la indigencia se traduce en una necesidad monetaria superior. Su costo promedio mensual alcanzó $ 95.626,88, lo que supera por casi $ 11.000 el promedio destinado al niño más joven. Si el ingreso del hogar no alcanza la CBA total, esta diferencia se convierte en un déficit nutricional mayor para la niña con más requerimientos.

El seguimiento mes a mes evidencia cómo la inflación corroe este límite. El costo alimentario del niño de 5 años nunca superó los $88.930 en el periodo analizado, mientras que el costo de la niña de 8 años superó los $90.000 desde marzo , alcanzando $101.595,53 en septiembre. Estos valores no representan excedentes de comida, sino el mínimo indispensable. Un niño indigente vive mes a mes con un presupuesto que el sistema económico eleva constantemente, llevando el costo de su subsistencia alimentaria al límite de la capacidad de su familia.

Evolución del costo alimentario para un niño indigente

El costo alimentario mínimo para el niño de 5 años ilustra la escasa disponibilidad de fondos para la nutrición básica de la niñez indigente. La siguiente tabla muestra el monto mes a mes.

La carga alimentaria de los adultos en el hogar

La carga nutricional de los adultos representa el mayor peso en el presupuesto de la canasta alimentaria. El jefe del hogar necesitó en promedio $134.137,79 solo para su alimentación básica, un monto que casi duplica el promedio disponible para el niño de 5 años. La cónyuge necesitó en promedio $99.261,96 para cubrir sus necesidades alimentarias mínimas. El costo alimentario individual del Jefe representa el mayor peso en la canasta, lo que magnifica el riesgo de que los adultos resignen su alimentación para priorizar la de los hijos.

El impacto en el presupuesto familiar total

El esfuerzo económico para no caer en la indigencia se resume en el costo total que el Hogar TIPO 2 debió enfrentar. El umbral de indigencia de este hogar mostró una progresión de $360.357,28 en enero a $436.185,82 en septiembre. El costo total de la canasta alimentaria para la familia aumentó 21,04% en solo nueve meses. La indigencia no representa una estadística abstracta, sino el monto concreto de dinero que las familias mendocinas debieron conseguir para cubrir exclusivamente los alimentos básicos, con un costo que se eleva constantemente para cada miembro del hogar.