La importante novedad desde este lunes para los pasajeros de colectivo en Ciudad
Una arteria en obras fue habilitada y cambian los recorridos de más de 20 líneas de colectivo.
A partir del próximo lunes 3 de noviembre, los pasajeros de micros en el Gran Mendoza estrenarán una novedad esperada. Sucede que todo colectivo que transitaba por calle Godoy Cruz y fue desviado por las obras en esa arteria, retomará su recorrido habitual, previo al inicio de los trabajos.
Esto significa que aquellas líneas que fueron desviadas en agosto pasado cuando comenzó el trabajo de renovación de la transitada calle de Ciudad, ahora volverán a circular por allí, con las paradas asignadas previamente.
La medida fue tomada y comunicada por el sistema Mendotran, luego de que la Municipalidad de Ciudad culmine con las obras de remodelación, que incluida nueva calzada y renovación integral de las veredas. Motivo por el cual se tuvo que interrumpir el tránsito en ocasiones solo en media calzada y en otras la calzada entera.
De esta manera, se le pone fin al sistema siguiente de paradas alternativas, para las líneas afectadas.
- Líneas 205, 208 y 208: Beltrán, San Martin, Eusebio Blanco y 25 de Mayo.
- Línea 315: San Juan, San Luis, Salta, Urquiza, Eusebio Blanco y Perú.
- Líneas 352 y 354: Salta, Urquiza, Eusebio Blanco y Perú.
- Línea 353: Salta, Urquiza, Eusebio Blanco y Mitre.
- Línea 371: Montecaseros, Córdoba, Rioja, Buenos Aires, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Línea 401: Rioja, Urquiza, Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Líneas 440, 441 y 442: Salta, Urquiza, Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Líneas 461 y 468: Beltrán, Maza, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas
- Líneas 520, 521, 524, 525, 540, 541, 542, 543, 549, 550, 558, 562 y 563: 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Líneas 531 y 534: Urquiza, Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Líneas 532 y 533: Montecaseros, Urquiza, Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Línea 535: Urquiza, Eusebio Blanco y Perú.
- Líneas 544 y 545: Maza, 9 de Julio y Las Heras.
- Línea 546: 9 de Julio, Eusebio Blanco y Perú.
- Líneas 602 y 603: 9 de Julio y Las Heras.
- Línea 604: Eusebio Blanco, 9 de Julio y Las Heras.
- Líneas 606 y 607: Eusebio Blanco, Mitre y Godoy Cruz.
- Líneas 610 y 612: 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Líneas 640 y 650: 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Línea 670: Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
- Línea 823: Salta, Córdoba, Rioja, Buenos Aires y Patricias Mendocinas.
- Líneas 905 y 910: Salta, Urquiza, Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.
Todas estas retoman su circulación anterior sobre calle Godoy Cruz.