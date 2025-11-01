La importante novedad desde este lunes para los pasajeros de colectivo en Ciudad

Una arteria en obras fue habilitada y cambian los recorridos de más de 20 líneas de colectivo.

Atención pasajeros: 22 líneas de colectivos retoman sus recorridos originales tras el fin de los desvíos.

A partir del próximo lunes 3 de noviembre, los pasajeros de micros en el Gran Mendoza estrenarán una novedad esperada. Sucede que todo colectivo que transitaba por calle Godoy Cruz y fue desviado por las obras en esa arteria, retomará su recorrido habitual, previo al inicio de los trabajos.

Esto significa que aquellas líneas que fueron desviadas en agosto pasado cuando comenzó el trabajo de renovación de la transitada calle de Ciudad, ahora volverán a circular por allí, con las paradas asignadas previamente.

La medida fue tomada y comunicada por el sistema Mendotran, luego de que la Municipalidad de Ciudad culmine con las obras de remodelación, que incluida nueva calzada y renovación integral de las veredas. Motivo por el cual se tuvo que interrumpir el tránsito en ocasiones solo en media calzada y en otras la calzada entera.

De esta manera, se le pone fin al sistema siguiente de paradas alternativas, para las líneas afectadas.