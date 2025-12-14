La Floralis Genérica volvió a brillar tras su restauración con una gran fiesta en Recoleta

Este sábado por la noche, la Ciudad de Buenos Aires celebró finalmente la restauración de la Floralis Genérica con una gran fiesta abierta al público en Recoleta. El evento reunió a vecinos y turistas junto a la escultura, que tras casi dos años de trabajos técnicos volvió a lucir completa, con shows artísticos, propuestas gastronómicas y un cierre musical bajo la Floralis iluminada.

En su reinauguración, la Floralis Genérica volvió a ser protagonista del paisaje tras un proceso de restauración que demandó casi dos años y que culminó con una celebración multitudinaria en la Plaza de las Naciones Unidas. El evento marcó la recuperación total de uno de los íconos urbanos más reconocidos de la Ciudad, luego del fuerte temporal de 2023, cuando perdió dos de sus pétalos.

La jornada combinó música en vivo, arte, gastronomía y una puesta en escena pensada para que vecinos y turistas redescubrieran la monumental escultura. El cierre estuvo a cargo del músico Emmanuel Horvilleur, quien ofreció un show al aire libre mientras la Floralis se iluminaba nuevamente en todo su esplendor.

El proceso de restauración se concentró especialmente en los dos pétalos que habían sufrido daños estructurales durante la tormenta. Los trabajos incluyeron un análisis detallado de los materiales, ensayos técnicos, reparaciones propias de industrias como la aeronáutica y la automotriz, además de complejas operaciones de traslado y montaje. El segundo de los pétalos restaurados llegó a la Ciudad el lunes previo al evento, procedente de una planta metalúrgica ubicada en Baradero, donde se realizó la intervención estructural.

Emmanuel Horvilleur fue uno de los artistas que participó de la celebración.

Durante la celebración, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el valor simbólico de la obra para la identidad urbana. “Celebramos la recuperación de uno de los íconos que más nos representa en todo el mundo, un orgullo de los porteños que dijimos que íbamos a recuperar y cumplimos”, expresó.

También participó del evento el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, quien subrayó el trabajo técnico y logístico que implicó la restauración. “Después de tantos meses de trabajo dedicados a restaurar la escultura y un traslado que incluyó un recorrido por tierra y río, invitamos a los vecinos a redescubrir la Floralis en todo su esplendor”, explicó.

Una inauguración repleta de arte y puestos gastronómicos

La celebración incluyó una fuerte impronta cultural. Hubo 15 stands de Ferias de la Ciudad que ofrecieron una amplia variedad de productos gastronómicos, entre ellos pan dulce, alfajores, tortas, café, licuados, tequeños, arepas, empanadas colombianas, paellas españolas, crepes, waffles y muffins veganos.

Además, cinco artistas plásticos realizaron obras en vivo en una experiencia de live painting. Las intervenciones se desarrollaron con técnicas tradicionales y académicas, generando un espacio de producción artística abierta al público.

Pintura en vivo e inspiración impresionista

El evento también contó con una sesión pictórica realizada con la técnica de alla prima, un método de pintura espontánea en el que la obra se completa en una sola sesión, aplicando pintura húmeda sobre capas húmedas. Inspirada en la Floralis Genérica, la propuesta buscó capturar la luz, la frescura y la monumentalidad de la escultura, en una técnica popularizada por artistas como Diego Velázquez y Vincent Van Gogh.