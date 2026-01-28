La epigenética, la nueva esperanza contra uno de los cánceres más difíciles

El cáncer de hígado sigue siendo uno de los tumores más complejos de tratar a nivel mundial. Suele detectarse tarde, se desarrolla sobre un órgano previamente dañado y responde poco a las terapias disponibles. En ese escenario adverso, existe una línea de investigación que empieza a ganar protagonismo, conocida como la epigenética.

La misma fue colocada en el centro del debate científico global por un equipo argentino.

Investigadores del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT) de la Universidad Austral–CONICET , en colaboración con científicos de la Universidad de Navarra, publicaron una revisión invitada en la prestigiosa revista internacional GUT, una de las más relevantes en gastroenterología y hepatología a nivel mundial.

El trabajo ordena y analiza la evidencia global sobre cómo los cambios epigenéticos influyen en la agresividad del hepatocarcinoma y en la resistencia a los tratamientos , además de explorar su potencial terapéutico.

A diferencia de otros tipos de cáncer, el de hígado rara vez aparece en un órgano sano . En la mayoría de los casos, se desarrolla sobre un hígado previamente enfermo, generalmente con cirrosis , lo que limita drásticamente las opciones de tratamiento.

“El cáncer de hígado no suele aparecer en un órgano sano. En la mayoría de los casos se desarrolla sobre un hígado ya enfermo, lo que limita mucho las opciones terapéuticas”, explicó el Dr. Guillermo Mazzolini, decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral e investigador superior del CONICET.

cáncer de hígado 2

Y agregó: “Por eso necesitamos nuevas estrategias que no solo apunten al tumor, sino que comprendan el contexto en el que crece”.

En ese marco, la epigenética aparece como una clave distinta, ya que no busca mutaciones genéticas específicas, sino entender cómo las células tumorales modifican la forma en que expresan sus genes para adaptarse, volverse más agresivas y evadir los tratamientos.

Terapias reversibles y una ventana terapéutica: qué es la epigenética

Uno de los puntos centrales del trabajo es que los cambios epigenéticos “son cambios dinámicos y, en muchos casos, reversibles. Eso abre una ventana terapéutica muy interesante”, señaló el Dr. Juan Miguel Bayo Fina, investigador adjunto del CONICET en el IIMT.

La revisión pone el foco en las llamadas terapias epigenéticas o epi-fármacos, que actualmente se encuentran en etapas tempranas de evaluación clínica. Aunque todavía no forman parte de los tratamientos habituales, los primeros resultados sugieren que podrían mejorar la respuesta a terapias ya existentes.

cáncer de hígado

“Lo más interesante no es pensar a los epi-fármacos como un reemplazo, sino como un complemento”, explicó Bayo Fina. “Pueden ayudar a que la inmunoterapia u otros tratamientos funcionen mejor, reduciendo la resistencia del tumor y volviéndolo más visible para el sistema inmune”.

Ciencia argentina con impacto global

El artículo no presenta un hallazgo aislado, sino que conecta y ordena evidencia producida en distintos centros del mundo, algo clave en un campo donde la información suele estar fragmentada. Además, refuerza el posicionamiento internacional de la investigación argentina.

“Que una revista de este nivel invite a un grupo local a escribir una revisión junto a un equipo europeo habla de un recorrido sostenido y de un aporte que es valorado internacionalmente”, destacó Mazzolini.

La investigación se desarrolla en estrecha articulación con el Hospital Universitario Austral y con centros de referencia en Europa y Estados Unidos, bajo un fuerte enfoque traslacional: que el conocimiento científico tenga impacto clínico real.

En un contexto desafiante para la ciencia, el trabajo del IIMT vuelve a demostrar que desde Argentina es posible producir conocimiento de alto nivel, aportar a la agenda global en salud y, sobre todo, mantener un objetivo claro, el generar beneficios concretos para los pacientes.