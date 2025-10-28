La educación de un municipio mendocino fue reconocida por su innovación

El municipio de Las Heras fue reconocido por su impacto educativo en matemática y seleccionado como Ciudad Faro dentro del programa Ciudades de la Educación , impulsado por la Fundación Varkey junto al Ministerio de Educación , Cultura e Infancias y la DGE. Esta distinción coloca al departamento entre los ejemplos nacionales de innovación pedagógica y compromiso con el aprendizaje.

En un contexto donde Mendoza enfrenta desafíos en materia educativa y en comprensión matemática específicamente, uno de los puntos más preocupantes según evaluaciones provinciales y nacionales, este reconocimiento refuerza la importancia de trabajar localmente en nuevas estrategias de enseñanza.

Desde la Dirección de Educación municipal se presentaron dos programas que buscan mejorar el desempeño en Matemática y fortalecer habilidades para el mundo actual: “PIENSA Las Heras ” y “Ajedrez para el Desarrollo Integral” (ADI). Ambas iniciativas promueven el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo colaborativo entre los estudiantes.

El programa “PIENSA Las Heras ” impulsa el gusto por la matemática mediante las Olimpíadas Municipales de Matemática – Edición Matific, una competencia digital que combina aprendizaje, juegos y tecnología. Está destinada a alumnos de nivel primario, secundario y de educación para adultos.

Las Heras promueve el aprendizaje con tecnología, juego y trabajo en equipo para mejorar la comprensión matemática.

Las escuelas que participan acceden a la plataforma Matific , reconocida a nivel internacional por su método interactivo. Además, los docentes reciben capacitaciones específicas para aprovechar al máximo esta herramienta en el aula.

Como incentivo, el municipio destina premios institucionales de alrededor de tres millones de pesos, que se usarán para mejorar el equipamiento escolar y fomentar la participación de todas las comunidades educativas del departamento.

Ajedrez y pensamiento estratégico

Municipalidad de Las Heras

El otro proyecto, Ajedrez para el Desarrollo Integral (ADI), promueve esta disciplina como un vehículo para fortalecer la concentración, la memoria y el pensamiento crítico de niños y jóvenes. Las clases se dictan en Centros de Apoyo Escolar y Bibliotecas Municipales, con instructores especializados y actividades lúdicas que también fomentan valores como la paciencia, la disciplina y el respeto.

El programa busca que el ajedrez trascienda lo competitivo y se convierta en una herramienta educativa para todos, aportando al desarrollo cognitivo y socioemocional.

Educación con identidad local

Ambas propuestas reflejan una política educativa municipal que combina innovación con arraigo local. No se trata solo de enseñar contenidos, sino de generar oportunidades reales de aprendizaje que respondan al contexto social y productivo de Las Heras.

Municipalidad de Las Heras

Con este impulso, el municipio busca consolidarse como un ejemplo de gestión educativa territorial, donde el aprendizaje, la tecnología y los valores se encuentren para construir futuro.