La Ciudad de Mendoza secuestró más de 4.500 unidades de pirotecnia

La Ciudad de Mendoza informó que, en el marco de las celebraciones de fin de año, se intensificaron los operativos de inspección y control destinados a prevenir la venta y el uso de pirotecnia , actividad prohibida por la normativa vigente en el ámbito del departamento.

Como resultado de estos procedimientos, el municipio decomisó más de 4.500 unidades de pirotecnia , en operativos realizados en distintos puntos, principalmente vinculados a la venta ambulante. Entre los elementos secuestrados se encuentran cañitas voladoras, bengalas, morteros, petardos, tortas luminosas, baterías y fósforos petardos, entre otros.

El material incautado fue retirado este viernes al mediodía por personal de la Policía de Mendoza, a través de su División Explosivos , a fin de proceder a su destrucción conforme a los protocolos establecidos.

Desde la gestión municipal se reiteró la importancia de cumplir con la normativa vigente, teniendo en cuenta los efectos negativos del uso de pirotecnia sobre personas con discapacidad, personas con trastornos del espectro autista o sensibilidad auditiva, adultos mayores, niños y animales.

El municipio recordó que se encuentran habilitados canales oficiales de denuncia para reportar la venta de pirotecnia. Los vecinos pueden comunicarse con el 147 o utilizar el chatbot municipal, disponible a través de WhatsApp en el número 261 468-4551 , lo que permite una intervención más ágil de las áreas de control.

La ordenanza vigente establece la prohibición de comercialización y uso de pirotecnia en la Ciudad de Mendoza y faculta a la autoridad municipal a realizar el decomiso inmediato de los elementos ante cualquier infracción. Asimismo, contempla un régimen de sanciones económicas, con multas que pueden alcanzar hasta 5.000 UTM, según la gravedad del caso.

secuestro de pirotecnia ciudad de mendoza

Las personas infraccionadas serán notificadas y los expedientes correspondientes serán elevados al Jurado Vecinal, que intervendrá en el análisis y resolución de cada situación.

Los operativos de control se mantendrán activos durante las celebraciones de Año Nuevo, en el marco de las acciones preventivas dispuestas por el municipio.