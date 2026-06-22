La batalla más importante de Manuel Belgrano

Manuel Belgrano es el favorito de muchas personas que leen historia : el prócer terrenal, el que representa el carácter argentino, el que puso el cuerpo en el frente de batalla sin ser militar de carrera. El padre de la Bandera cuando éramos chicos y el revolucionario de Mayo cuando lo estudiamos en la secundaria.

Sin embargo, reducir al general Manuel Belgrano solo a esos hitos es no hacer justicia a la magnitud de su herencia para la Argentina.

Más allá de su indiscutido legado militar, Belgrano fue una de las mentes más brillantes que pensaron e imaginaron una Argentina próspera y un continente emancipado e independiente.

Formado en derecho y economía política en Salamanca y Valladolid, e influenciado por las ideas ilustradas de Montesquieu y Rousseau, Belgrano tuvo un rol preponderante no solo en la independencia, sino también en imaginar qué tipo de país debía construirse a partir de ella.

Belgrano no solo ayudó a liberar un país, sino también a pensar qué hacer con esa libertad.

General Manuel Belgrano

La educación, el pilar de la patria belgraniana

Dentro de los múltiples temas que abordó el General en sus escritos, informes y memorias, la educación ocupó un lugar central. Ya en sus Memorias del Consulado, Manuel Belgrano la señalaba como una de las llaves fundamentales para el desarrollo y el progreso del país que soñaba.

En sus textos, criticó con dureza la falta de control y supervisión sobre las “escuelas de primeras letras”, que consideraba abandonadas a la ignorancia. Para Belgrano, la educación era la respuesta al atraso, la pobreza y la dependencia. Su mirada era profundamente desarrollista: entendía que sin conocimiento no podía mejorar la productividad, y que sin productividad no habría desarrollo posible.

Como escribió en el Correo de Comercio:

“Hubo un tiempo de desgracia para la humanidad en que se creía que debía mantenerse al pueblo en la ignorancia, y por consiguiente en la pobreza, para conservarlo en el mayor grado de sujeción”. “Hubo un tiempo de desgracia para la humanidad en que se creía que debía mantenerse al pueblo en la ignorancia, y por consiguiente en la pobreza, para conservarlo en el mayor grado de sujeción”.

Belgrano no concebía la educación solo como una herramienta moral para “ahuyentar los vicios”, sino como un instrumento concreto de transformación. La pensaba desde una lógica práctica, aplicada al desarrollo real de la sociedad. En sus escritos propuso soluciones y no problemas: desde cómo financiar las instituciones hasta cómo garantizar salarios para los educadores.

Por eso imaginó una red educativa pensada para múltiples áreas estratégicas en el crecimiento del país: escuelas de comercio, náutica, geometría y dibujo, formación agrícola, hilado de lana y algodón.

Pero su visión no se agotaba en la educación técnica. Belgrano también estaba convencido de que la enseñanza primaria debía ser gratuita y obligatoria, distribuida en todo el territorio, con foco en las letras, la matemática básica y el catecismo, para luego avanzar hacia la formación en oficios.

No por idealismo, sino por comprensión estratégica, Belgrano defendía una educación uniforme y accesible para todos. La entendía como un factor decisivo tanto para el progreso económico como para la movilidad social.

Manuel Belgrano y un legado mucho más allá de una insignia patria.

El legado de Belgrano

Si hace falta una prueba de que consideraba a la educación como uno de los bienes estratégicos más importantes de la Nación, Belgrano dejó un gesto imposible de ignorar.

Tras sus victorias en las batallas de Tucumán y Salta, donó íntegramente el premio económico que recibió (40.000 pesos fuertes de la época, una fortuna) para la construcción de cuatro escuelas: una en Santiago del Estero, otra en Tarija, una en Jujuy y otra en Tucumán.

Lo que ocurrió después con ese dinero es otra historia. Pero el mensaje del General fue contundente: después del caos de la batalla y de la tierra arrasada, había que sembrar escuelas.

Dos siglos después, la gran pregunta es cuánto de aquel ideal persiste en la Argentina y cuánto del rol estratégico que Belgrano asignaba a la educación sigue vigente. Tal vez su mayor legado no sea solo la bandera, sino la idea de que un país libre se construye educando.