Juegos Panamericanos: la joven de Ciudad de Mendoza que representará a la Argentina

Ahora, viajará a Paraguay porque entre el 9 y el 23 de agosto se disputarán los Panamericanos Junior y allí estará Emilia, como representante de nuestro país. “Para mí, representar a la Argentina en los Juegos Panamericanos Junior es un orgullo enorme y una responsabilidad muy grande. Es el resultado de años de esfuerzo, dedicación y también de muchas personas que me acompañaron en el camino. Me emociona saber que voy a competir llevando los colores de mi país; me motiva a seguir creciendo, no sólo como deportista, sino también como persona”, reflexionó Vargas.