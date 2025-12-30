Jorge Macri ante la ola de calor: "Estamos para cuidar la vida de todos los porteños"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció cuáles son los refugios para afrontar la ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires.

Este martes, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló del compromiso de su equipo para cuidar la salud de los porteños ante la ola de calor. Es por ello que, en una conferencia de prensa, Macri presentó el Plan de Acción de la Ciudad ante el calor extremo.

En la presentación del proyecto, el jefe de Gobierno porteño estuvo acompañado por Natalia Persini, quien es la subsecretaria de Ambiente de la Ciudad; Diego Jorge Vacchino, director General Atención Primaria; Walter Molina, subteniente de la Estación II de Parque Patricios, en representación de los Bomberos de la Ciudad; y Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

“Nunca antes la Ciudad había tenido un plan de respuesta integrado, orgánico, que nos permitiera un abordaje tan prolijo y planificado”, comenzó.