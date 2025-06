Invierno 2025 en Mar del Plata: todas las actividades de la Feria de Editoriales

El sábado, en la Sala Nácar, se realizará una entrevista abierta a la autora Dolores Reyes a las 15, y a las 17, Martín Oesterheld conversará sobre El Eternauta y el proceso de adaptación de la obra a la pantalla. El mismo día, Natalia Ortiz Maldonado y Santiago Díaz presentarán el diálogo Susurros cuir para una vida no fascista; y desde las 17.30 se desarrollará el espacio Filosofía Salvaje.

A las 18.30 del sábado se proyectará Errante. La conquista del hogar, documental de Adriana Lestido sobre su travesía por el Ártico. En simultáneo, se realizarán charlas como Las chicas adelante, con la periodista Romina Zanellato, y Narrativas Samich, con lectura de textos editados artesanalmente. El sábado concluirá con presentaciones de los autores Gustavo Yuste y Martín Ameconi.

Domingo 22 de junio:

El domingo 22, a las 14.30, se llevará a cabo una conversación entre Sebastián Chilano y Bernabé Tolosa sobre el mar en la literatura. Luego, Flor Monfort y Carlos Ríos dialogarán sobre la escritura de diarios personales. La jornada incluye también la charla El lugar sin límites, centrada en ensayos sobre cine, y un conversatorio sobre activismos corporales con Laura Contrera.

Entre otras propuestas del domingo se destacan Fantasmas de lo nuevo, sobre ciencia ficción y cultura pop, y la proyección de Pequeña Flor a las 17 en la Sala Piazzolla. La película, dirigida por Santiago Mitre, con guion de Mariano Llinás, está basada en la novela de Iosi Havilio. A las 19 tendrá lugar el espectáculo de humor gráfico Remate Mortal, con Esteban Podeti y Gustavo Sala, y a las 20 se presentará la obra teatral La Yoli Mindolacio, con texto de Fabián Díaz.

La feria también incluye talleres con inscripción previa. Iosi Havilio dictará el taller Plus hic! Plus nunc! Plus ultra! durante tres encuentros; Andrés Lozano ofrecerá un espacio para diseñar personajes de historieta; y Leonel D’Agostino encabezará un taller de adaptación cinematográfica. Para infancias, habrá actividades como De grande quiero… y Cómo destruir un cuento en un tris tras.

Los cupos son limitados y las inscripciones se realizan mediante el correo electrónico oficial: [email protected].

El cronograma completo puede consultarse en elgranpez.com.ar/feria-invierno y en Instagram (@feria.invierno).