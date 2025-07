Inseguridad, robos y mudanzas: el costo oculto del auge del barrio Bombal

En diálogo con MDZ, un vecino relató un hecho reciente que refleja la violencia cotidiana: “Hace unas semanas, acá en la esquina de Iberlucea y 25 de Mayo, asaltaron a una chica. Dos motochorros la golpeaban fuertemente. Yo me fui hacia ellos corriendo, gritándoles que se fueran. A mi esposa le robaron el bolso. Fue muy violento. Me apuntaron con algo que no sé qué era, en la oscuridad. Está muy peligroso”, sentenció.