Un hecho de extrema violencia animal generó conmoción en Canning : un grupo de hombres golpeó salvajemente a un carpincho dentro del country Lares, hasta dejarlo en estado crítico. Los atacantes, presuntamente empleados de una empresa tercerizada de mantenimiento, continuaron con la agresión pese a las advertencias de los vecinos.

El ataque motivó la intervención del área de Fauna de la Municipalidad de Ezeiza . El episodio quedó registrado en videos que los residentes difundieron en redes sociales. En las imágenes se observa a tres individuos persiguiendo al animal con un hierro, mientras los vecinos gritan desesperados desde sus casas para detenerlos.

En uno de los registros, se escucha a una mujer gritar: “¡Déjenlo! Lo están ahorcando con una soga y siguen pegándole con un palo. El guardia no hace nada”.

Una de las vecinas, testigo directa del ataque, relató: “Escuchamos chillidos y salimos corriendo al jardín. Vimos a tres personas dándole golpes con un fierro enorme. Le pegaron en la cabeza, en el cuerpo, en todos lados. No había razón para semejante crueldad”.

Indignación en Canning por el brutal ataque a un carpincho: lo dejaron herido de gravedad

Según su testimonio, los hombres intentaron arrastrar al animal con una soga hasta una camioneta. “Fue espantoso. Lo querían subir al vehículo, y uno de los empleados municipales me dijo que quizá se lo querían llevar para comerlo”, añadió.

La agresión se prolongó unos 20 minutos y provocó pánico entre los residentes del lugar.

El administrador del barrio, Matías Bernal, confirmó que el personal de seguridad alertó a las autoridades municipales tras recibir los videos. “Llamamos a la Secretaría de Bienestar de Ezeiza, que envió un veterinario. El carpincho fue anestesiado y trasladado de inmediato. Su estado es crítico: tiene una lesión profunda en el cráneo y el pronóstico es reservado”, explicó.

Bernal aseguró que se tomarán medidas contra los responsables. “Uno de los agresores sería un obrero de un lote vecino y los otros pertenecen a una empresa tercerizada. Ya notificamos a la empresa y bloqueamos el ingreso de los implicados al barrio. Además, presentaremos la denuncia penal correspondiente”, detalló.