Impulsan un proyecto para prevenir falsas denuncias en Mendoza: peritos, investigaciones y fin de la impunidad

La iniciativa parte de "una problemática que se ha vuelto cada vez más visible en los tribunales: la utilización del proceso penal como mecanismo de daño ilegítimo, a través de denuncias que, una vez agotada la instancia judicial, resultan infundadas, falaces o formuladas con dolo", según los fundamentos.

El uso fraudulento de las denuncias no es un fenómeno aislado . Se manifiesta en conflictos familiares o patrimoniales, disputas laborales, rupturas sentimentales traumáticas, peleas por la tenencia de hijos, intentos de obtener ventajas en otros fueros o incluso en operaciones de desprestigio político, empresarial o comunitario, también de acuerdo a la fundamentación de la iniciativa.

“Con esta reforma buscamos que la Justicia no se desentienda de los casos en los que queda demostrado que nunca existió delito o participación de la persona imputada. El Estado debe hacerse cargo de esa conclusión y analizar si corresponde investigar penalmente a quien originó la causa de manera dolosa”, explicó Salinas.

La advertencia legal obligatoria que se hará al momento de realizar una denuncia, es decir, la persona será informada expresamente sobre las consecuencias de formular una denuncia falsa, conforme al art. 245 del Código Penal cuando presente la denuncia.

Compulsas judiciales fundadas cuando un juez dicte sobreseimiento o absolución por inexistencia del hecho o falta de participación del imputado, deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público Fiscal para que evalúe si corresponde abrir una investigación por denuncia falsa.

Si el juez no hubiera remitido la compulsa en el plazo establecido, la propia persona afectada podrá solicitarla, como herramienta mínima de reparación institucional.

sol salinas mdz radio sonria lo estamos filmando4.jpg La diputada provincial Sol Salinas presentó un proyecto para evitar falsas denuncias. Walter Moreno/Mdz

No se crean nuevos delitos

El proyecto no crea nuevos delitos ni altera estándares de prueba. Tampoco habilita compulsas automáticas ni indiscriminadas: toda decisión quedará sujeta a una valoración fundada del Ministerio Público Fiscal, en el marco del principio acusatorio.

Además, según la autora la iniciativa reconoce los riesgos de generar efectos inhibitorios, por lo que establece criterios "objetivos y compatibles con la jurisprudencia nacional e internacional", incluyendo los órganos de aplicación de la Convención de Belém do Pará, que señalan que el uso indebido del sistema penal también puede constituir violencia institucional.

La diputada Salinas destacó que la propuesta “no busca desalentar las denuncias legítimas, sino fortalecer la confianza en la Justicia penal, evitar abusos y proteger tanto a las víctimas verdaderas como a las personas injustamente señaladas”.

En definitiva, se trata de que las falsas denuncias no queden impunes y donde el sistema judicial asuma activamente la responsabilidad de controlar su propia instrumentalización indebida.

legislatura frente edificio (1).JPG El proyecto está en la Legislatura de Mendoza ALF PONCE MERCADO / MDZ

Otro Proyecto

En complemento a la primera iniciativa, Salinas presentó otra serie de reformas al Código tendientes a establecer un nuevo régimen de designación, actuación y responsabilidad de peritos psicólogos y psiquiatras en causas penales vinculadas a delitos contra la integridad sexual y violencia de género.

El proyecto de ley propone una reforma basada en tres herramientas principales: