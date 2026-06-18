Impresionante muestra de Carolina Baldomá: la naturaleza como artista en Fundación ICBC

La artista Carolina Baldomá inaugurará el próximo 18 de junio la exposición Impresiones de la Naturaleza en el Espacio de Arte de Fundación ICBC . La muestra propone una mirada renovada sobre el paisaje a partir de un conjunto de obras que dialogan con los orígenes de la fotografía y las investigaciones botánicas del siglo XIX, invitando al público a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y el mundo natural.

La serie reúne fotografías realizadas mediante cianotipo experimental , una técnica fotográfica previa a la invención de la cámara que utiliza la acción directa de la luz solar para producir imágenes. En este proceso, la naturaleza deja de ser un objeto representado para convertirse en un agente activo de la obra.

"La naturaleza no es solamente representada, sino que es un agente activo en cada pieza", explica Carolina Baldomá sobre el concepto que atraviesa la exposición. Desde esa perspectiva, las obras exploran las ideas de coexistencia y sincronicidad mediante procesos de co-creación con el entorno, donde el paisaje participa activamente de la producción de cada imagen.

Como parte del recorrido expositivo, la muestra incorpora una línea de tiempo que recupera el trabajo de mujeres pioneras en la botánica y la fotografía científica. Entre ellas se encuentra Anna Atkins, quien en 1843 realizó el primer fotolibro de la historia utilizando cianotipos de especies vegetales.

También se destaca la figura de Henderina Scott, quien alrededor de 1902 desarrolló un sistema de registro y proyección fotográfica secuencial del crecimiento de las plantas, considerado un antecedente de las técnicas cinematográficas aplicadas al estudio científico de la naturaleza.

La exposición establece un vínculo entre aquellas investigaciones y la producción contemporánea de Baldomá, retomando un procedimiento originalmente concebido para el registro científico como una herramienta de investigación visual sobre nuestra relación con el entorno natural.

La naturaleza como taller vivo y fuente de inspiración

Las fotografías de Impresiones de la Naturaleza fueron impresas utilizando la luz del sol y posteriormente enjuagadas con agua del canal, del mar y de la laguna. Cada uno de esos elementos interviene directamente en el resultado final de las piezas, haciendo que el proceso creativo ocurra en estrecha relación con el ambiente.

De ese modo, la pampa húmeda aparece transformada. Los tradicionales verdes y marrones del paisaje ceden lugar a los característicos tonos de azul de Prusia propios del cianotipo. Sobre el papel quedan registradas las huellas de la arena, el pasto y las olas, generando imágenes donde las marcas del territorio revelan texturas y detalles que habitualmente pasan inadvertidos.

La propuesta invita a observar el paisaje desde otra perspectiva y a reconocer a la naturaleza no solo como fuente de inspiración, sino también como protagonista y colaboradora en la creación artística. La inauguración se realizará el 18 de junio de 2026 en el Espacio de Arte de Fundación ICBC, ubicado en Bartolomé Mitre 562, 8º piso.