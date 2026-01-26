Impresionante: los Granaderos a Caballo interpretaron el clásico de Indiana Jones y sorprendieron a todos

Este lunes, el Regimiento de los Granaderos a Caballo compartió en redes un video interpretando el tema de Indiana Jones, impactando a sus seguidores.

El Regimiento de Granaderos a Caballo interpretó el tema de Indiana Jones.

El emblemático Regimiento de los Granaderos a Caballo "General San Martín" propuso a sus seguidores empezar la semana de una manera diferente. Bien temprano, el conjunto compartió un video en redes sociales, interpretando uno de los temas clásicos del cine, de forma tal que sorprendieron a todos.

“Para comenzar este último lunes de enero compartimos un video de nuestra Fanfarria Militar presentando un clásico del cine. ¿Saben de qué película se trata?”, preguntaron desde la cuenta oficial de los Granaderos a Caballo esperando que sus seguidores adivinaran.

En los comentarios, los usuarios de Instagram no dudaron en sumarse al juego, respondiendo la pregunta y celebrando la increíble interpretación que realizó el Regimiento que es Escolta Presidencial de la República Argentina.

Mirá el video de los Granaderos a Caballo El Regimiento de Granaderos a Caballo interpretó Indiana Jones “Qué lindo”; “Indiana Jones. Buenos días, Granaderos”; “Indiana Jones, hermoso”; Genios”; “Qué grandes los hombres de la fanfarria”; “Raiders March. Indiana Jones”; “Orgullo por nuestros flamantes granaderos”, se puede leer entre los comentarios de los posteos.

Efectivamente, tal como indicó la mayoría de los usuarios, se trató de una versión del tema principal de la banda sonora de Indiana Jones, conocida como Raiders March, la cual fue compuesta por John Williams.