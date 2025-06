Horóscopo: los signos zodiacales que suelen enamorarse de personas inestables

En el horóscopo , cada signo vive el amor de una manera distinta. Algunos buscan estabilidad, otros priorizan la pasión, y hay quienes necesitan sentir que la relación es una aventura constante. Pero entre todos ellos, hay ciertos signos zodiacales que tienden a involucrarse con personas que no les dan certezas, que entran y salen, que prometen y luego desaparecen. Y, aún sabiendo que pueden terminar mal, repiten ese patrón una y otra vez.

Esta elección no es casual. Según la astrología , detrás de esa atracción hay una necesidad emocional no resuelta: el deseo de salvar al otro, de demostrar que el amor puede cambiarlo todo, o incluso de confirmar su propio valor siendo elegidos por alguien difícil. Lo complejo es que estas relaciones suelen tener finales dolorosos.

Cáncer, aunque intuitivo, a veces se apega demasiado rápido. Le cuesta soltar, y cuando ya hay apego, se convence de que todo puede mejorar si hay amor. Siente culpa al irse, miedo a que el otro quede solo, o simplemente esperanza de que todo vuelva a ser como al principio. Su corazón le juega en contra, y su deseo de construir lo lleva a sostener relaciones que no lo hacen bien.

Astrología y vínculos: aprender a elegir mejor

La astrología no juzga a estos signos zodiacales, pero sí les ofrece una herramienta para entender por qué eligen como eligen. Enamorarse de alguien inestable no es un error en sí mismo, pero sí es importante reconocer cuándo una historia está haciendo más daño que bien. No se trata de buscar perfección, sino de elegir a alguien que también esté dispuesto a construir.