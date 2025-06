Horóscopo: los signos zodiacales que se obsesionan con sus ex

Según la astrología, hay signos zodiacales que idealizan el pasado y se quedan atrapados en vínculos que ya no existen.

Algunos signos no logran soltar el pasado, ni siquiera cuando ya no hay vuelta atrás.

En el horóscopo, no todos los signos viven el cierre de una relación de la misma forma. Algunos sueltan con rapidez, agradecen el aprendizaje y siguen adelante. Otros, en cambio, pueden quedar enganchados emocionalmente por semanas, meses o incluso años. No es que todavía amen a esa persona, sino que hay algo del pasado que no logran dejar atrás.

Desde la astrología, esto tiene sentido: cada signo zodiacal conecta distinto con la memoria emocional. Hay quienes idealizan lo vivido, quienes no soportan perder y quienes sienten que sin un cierre perfecto no pueden avanzar. Por eso, en ciertos casos, una historia que ya terminó sigue viva en su cabeza, aunque afuera ya no quede nada.

Signos zodiacales que no sueltan con facilidad Tauro es uno de los más propensos a obsesionarse con sus ex. Le cuesta cambiar de rutina, de hábitos y de personas. Cuando se compromete, lo hace en serio, y por eso no entiende cómo otros pueden simplemente soltar. Si la relación fue importante, necesita mucho tiempo para dejar de revisarla mentalmente, incluso si ya no quiere volver.

Cáncer también puede quedar atrapado en lo que fue. La nostalgia es parte de su mundo emocional, y muchas veces recuerda lo bueno con más fuerza que lo malo. Puede mirar fotos viejas, escuchar canciones que compartieron o revisar chats solo para sentir que eso existió. Aunque no lo diga, muchas veces desea que esa historia renazca.

La astrología nos revela aspectos que muchos tratan de ocultar Foto: Shutterstock Estos signos zodiacales suelen romantizar a sus ex y revivir mentalmente cada detalle de la relación. Shutterstock Escorpio, aunque parezca fuerte, vive los vínculos con intensidad y profundidad. Cuando alguien lo marcó, deja huella. No necesariamente quiere volver, pero sí necesita entender por qué terminó, qué falló, qué sintió el otro. Esa necesidad de comprender y de cerrar bien una historia puede volverse una obsesión.