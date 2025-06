Horóscopo: los signos zodiacales que se enamoran de personas muy distintas a ellos

En el horóscopo , no todo pasa por la compatibilidad. Hay vínculos que nacen de la diferencia, de lo que desafía, de lo que saca al otro de su eje. En algunos signos, ese contraste no es una amenaza: es justamente lo que enciende la chispa. Y así se encuentran con personas distintas pero que les generan todo.

Acuario, por ejemplo, tiene un espíritu libre y muy mental. Le atraen las personas intensas, emocionales, incluso dramáticas, porque le abren la puerta a un mundo que él no suele habitar. Es común que se enamore de alguien que rompe con todos sus esquemas, que lo desordena un poco, que lo hace sentir.

En la astrología, estas uniones no son ilógicas: son complementarias. No se trata de resignar lo que uno es, sino de abrirse a lo que el otro puede enseñar. Por eso, para estos signos zodiacales, enamorarse de lo distinto no es un error: es un camino de descubrimiento.