Horóscopo: los signos zodiacales que aman lo prohibido (aunque duela)

No todos los vínculos empiezan de forma simple o fluida. Según el horóscopo, hay personas que se sienten especialmente atraídas por lo que está fuera de su alcance, por lo que implica algún riesgo o directamente por lo que no está permitido. No siempre se trata de rebeldía: a veces, lo que mueve es el deseo, la intensidad o incluso el misterio de lo inalcanzable.