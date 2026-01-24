Hacer lo que uno es, hay vidas resguardadas por el humor...

El humor casi al modo de una vacuna. Vidas humoradas. Y Vidas a las que el arte les da expresión. (sin el humor varía lo que nos da expresión). ¡Y el humor es pop! “Ese es el destino de mi obra: ponerte bien”. “Edgardo Giménez, ¡carne valiente!” titula su autobiografía.

El destino es el retorno.

“el verdadero arte es el que no te deja ileso”

Siempre una vez más:

Se puede decir la marca…: Edgardo Gimenez

Lo que hizo importa por cómo lo hizo.

Solo pudo hacer lo que hizo por cómo lo hizo…

Hizo de todo y todo es como lo hizo…

Desde la gráfica publicitaria hasta la pintura y escultura, desde las exhibiciones individuales y colectivas hasta sus libros, desde la escenografía para la película de Héctor Olivera “Psexoanálisis” )1967) hasta la casa Neptuna para la fundación (Faara Residencia Artística) de Ama Amoedo en Uruguay… una Vida entre paréntesis. El talento es el lustre.

¿De qué signo sos? Del signo de admiración.

¡Tiene más que un motivo!

Hizo más simple todo lo que hizo.

El humor es su espejo

Puede ser como es.

A veces la obra de arte parece más importante que el artista.

A veces el artista parece ser más importante…

Él no está en lucha.

El humor lo libera incluso de sí mismo si es oportuno.

Y porque el humor es el libertador de almas… Nos hace mirarnos mucho más que como nos miran.

Va a pasar lo que pase.

Pero el arte nos hace más simples…

¡Al hacer más simple lo que nos pasa que lo que pasa!

IMG-20260124-WA0069 El humor es el liberador de las almas. Ilustración de Lisandro Ruiz

El humor es la prosperidad

Es la humildad de mirarnos una vez más…

Nadie es como él.

Porque él no es como nadie.

Su obra hace señas:

Sos lo que puede ser en vos.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.Juan Barros