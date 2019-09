Guillermo D’Anna: "De algún modo todas las obras son un autorretrato"

Guillermo D’Anna, el joven dibujante y pintor, estudiante de arte en la Universidad Nacional de Cuyo e integrante del Colectivo Octaedro, transforma lienzos en piezas de figura humana, en especial la femenina, la cual se convierten en la gran protagonista de su universo.

¿Qué lo inspira, lo moviliza y lo hace amar el arte?

¿Te dicen?

Guille.

¿Autodidacta o estudiado?

Ambas cosas. De todos modos, hasta ahora, las cosas más importantes las he aprendido hablando con colegas y con mucha práctica.

¿Qué es el arte para vos?

Un montón de cosas. Hoy pienso que es un espacio donde podemos pensar de otras manera la vida y la muerte. Es uno de los tantos espacios para conectarnos con lo que somos en el fondo. Eso es, un reflejo vivo de lo que es el ser humano.

¿Qué expresás a través de arte?

Lo que pienso y siento. Creo que finalmente lo que expreso es a mí mismo, aún cuando no sea esa la intención. De algún modo todas las obras son un autorretrato.

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

No recuerdo haber pensado lo contrario alguna vez.

¿Qué sentís cuando pintás?

Siento que ese es mi lugar, que se me aclara todo. Mientras no estoy trabajando, me dejo llevar por muchas ideas y miedos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué? ¿A qué me atengo a la hora de llevar adelante una obra? Pero cuando estoy ahí, con los materiales en la mano, las cosas cobran sentido y aparecen todas esas respuestas.

Guillermo D Anna

Pero los pensamientos siguen dando vueltas. Pinto mientras pienso en la pintura, pero también en mi vida, y en la gente que me rodea. Dibujo mientras pienso en el dibujo, pero también en lo que tengo que hacer todos los días, en mi hermanita, en que me voy a morir. En todo.

Me es imposible dejar la mente en blanco.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco?

Con mucha ansiedad y apuro. No me cuesta para nada empezar una obra, es más, es una de las cosas que más disfruto. Se sensibiliza la superficie o se hace una linea y ya está. El quilombo empieza después de eso.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Sí. Veo al mismo apurado de siempre. Obviamente he cambiado un montón, y esos dibujos me conectan con quien era en ese momento.

Guillermo D Anna

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Creo que cuando empecé la universidad comencé a preocuparme por esa idea. Y desde entonces fue una de mis metas.

¿Cuál es tu sueño?

Sueño tantas cosas. Uno de esos sueños es ser mucho mejor persona y contagiar eso a los demás.

¿Te gusta mostrar lo que hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Me encanta. Me gusta mucho cuando me conecto con otra persona a través de algún dibujo, cuando sirve para que nos conozcamos más.

Y con el tema del marketing hace mucho me di cuenta lo importante que es para emprender, entonces he tratado de no "hacerme el gil" y aprender de ese campo lo que pueda aprender.

Guillermo D Anna

¿Qué te inspira?

Últimamente me inspiran mucho figuras como Francis Bacon y Carlos Alonso. Pero encuentro inspiración en muchos lugares, en muestras de artistas que me gustan mucho, en Queen, en Cortázar. Pero también en las cosas que me pasan, en el amor, en la tristeza, en mis problemas. En ellos encuentro también inspiración.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro?

Es extraño. Justo hace poquito terminé un cuadro para una muestra que se va hacer en Chile, y otro que me habían encargado, y al terminarlos me di cuenta que ahora podía empezar otro nuevo sin la culpa de estar dejando algo a medias. Pero en el fondo siempre siento que podría haber seguido un poco más y que no está del todo terminado.

Guillermo D Anna

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

¿El precio? Al principio no me quedó otra que ir tanteando, basándome en precios de otras obras, y con dificultades porque a muchos les cuesta hablar de dinero. Pero ahora tengo más claro los precios y es sencillo hacerlo.

En este momento los precios podrían estar más caros, pero me interesa más que sea accesible.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

Creo que ambos de igual modo. Por supuesto he tenido más contacto con locales. y son quienes más me han hecho llegar una devolución.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

Me encanta verlos en las manos de gente que los habita, que se los come. Gente para quienes significa algo.

Guillermo D Anna

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Es larguísima la lista (risas). Pero me encantaría tener un grabado de Gabriel Fernández en mi casa, o en la entrada a mi taller. Su obra si me inspira un montón.