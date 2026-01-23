Granizo en alta montaña: una fuerte tormenta afectó Uspallata y complicó la Ruta 7

Durante media hora cayó granizo y abundante agua en la zona de alta montaña, generando problemas en ese distrito de alta montaña.

Una intensa Tormenta de granizo y abundante caída de agua se registró en la zona de alta montaña, en Uspallata, donde durante alrededor de media hora el fenómeno se presentó con fuerza, generando complicaciones dentro de la villa cabecera y también en el tránsito sobre la Ruta Nacional 7, el principal corredor internacional que conecta Mendoza con Chile.

El episodio se produjo en un contexto de inestabilidad generalizada que atraviesa a buena parte de la provincia y que motivó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a mantener vigente un alerta amarilla por tormentas, con chances de granizo, lluvias intensas y ráfagas fuertes, especialmente durante la tarde y la noche.

Lo ocurrido en Uspallata volvió a poner en evidencia cómo estos eventos pueden desarrollarse de manera repentina y localizada, con alto impacto en zonas sensibles como la alta montaña.

Según los registros, la Tormenta redujo de forma marcada la visibilidad y obligó a extremar las precauciones para quienes circulaban por la Ruta 7, donde la acumulación de agua y granizo puede volver riesgosa la calzada en pocos minutos.

De acuerdo con el pronóstico, para este viernes 23 ya estaba prevista una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70% en la zona de Uspallata, con una temperatura máxima de 24°C y mínima de 14°C, y vientos leves a moderados.