Grand Alyson: un desarrollo habitacional para mayores de 45 años

Un desarrollo habitacional innovador comenzará a construirse en San Martín bajo un modelo que integra bienestar, confort y proyección económica. Se trata de Grand Alyson , un desarrollo pensado para personas mayores de 45 años que buscan autonomía y comunidad, con la posibilidad de acceder a una oportunidad de inversión sólida y diferenciada.

Grand Alyson es un desarrollo inmobiliario impulsado por Sthephania Behr, emprendedora argentina que regresó al país tras vivir más de 20 años en Houston, Texas, junto a su pareja, un desarrollador con trayectoria en el sur del país.

Ubicado sobre el Acceso Este, km 993 (lateral sur), el complejo ocupará más de 12.000 m² y ofrecerá 126 unidades de 40 m² totalmente equipadas, con servicios y mantenimiento incluidos. Todo está pensado para brindar altos estándares de autonomía, confort y conexión social.

“Quisimos traer a Mendoza un modelo que en Estados Unidos ya es tendencia, pero con identidad local. Un espacio donde vivir con propósito, no simplemente envejecer”, asegura Behr.

Un nuevo desarrollo habitacional con concepto de comunidad

El desarrollo incluye seguridad 24 horas, plaza ecológica, pileta recreativa y terapéutica, restaurante, confitería, gimnasio, spa, espacios culturales, consultorios médicos y enfermería 24 hs. También habrá salones para eventos privados, una terraza con solárium y espacios para recibir a familiares y amigos. Todo bajo un enfoque integral de bienestar.

Además, solo propietarios e inquilinos tendrán acceso a las áreas comunes, lo que garantiza privacidad y exclusividad. El complejo será pet friendly.

“Grand Alyson no es una residencia geriátrica: es una comunidad de bienestar pensada para personas activas, independientes y con ganas de disfrutar esta etapa”, señala la emprendedora.

Inversión inmobiliaria con retorno en 72 meses

Grand Alyson se encuentra en etapa de preventa bajo la figura de fideicomiso al costo. Ya se ejecutó el portal de ingreso, donde funciona la oficina comercial, y comenzaron las obras de excavación y bases. La fecha estimada de inauguración es el 18 de marzo de 2029.

El modelo contempla un retorno estimado en 72 meses, lo que lo convierte en una oportunidad inmobiliaria con impacto social y proyección concreta.

También se ofrece una financiación exclusiva para las primeras 30 unidades.

Proyección nacional y respaldo profesional

Tras su lanzamiento en Mendoza, el proyecto planea expandirse a otras provincias. El diseño arquitectónico está a cargo de David Micoli, profesional de San Martín con reconocida trayectoria. El equipo ya ha participado en obras de gran envergadura, como la clínica de petroleros de Neuquén.

La empresaria detrás del proyecto

Sthephania Behr es argentina, madre de cuatro hijos y vivió más de dos décadas en Houston, Estados Unidos. A su regreso, pasó por Buenos Aires y Villa La Angostura, hasta enamorarse de Mendoza y apostar a un desarrollo habitacional con propósito.

“Quiero que Grand Alyson sea un lugar donde las personas mayores de 45 encuentren autonomía, comunidad y bienestar real. No es solo una inversión, es una forma de vivir con dignidad y alegría”, afirma.

Con visión a largo plazo, Behr busca posicionar a Mendoza como el punto de partida de una red nacional de comunidades de retiro premium.