General Roca: quién era el joven que hallaron ahogado y era buscado desde hacía casi una semana

Tras casi una semana de intensa búsqueda, este sábado fue hallado sin vida Enzo Leandro de Oro, el joven de 28 años que había desaparecido en inmediaciones del río Negro, en la zona de Paso Córdoba, en la ciudad rionegrina de General Roca. El cuerpo fue encontrado alrededor de las 4 durante un operativo de rastrillaje en la Isla 32, sobre el margen norte del afluente.

Fuentes del caso confirmaron que la familia realizó el reconocimiento del cadáver en horas de la mañana, poniendo fin a días de incertidumbre. El joven, oriundo de Mendoza pero radicado en General Roca desde hacía unos cinco años, era buscado desde hacía casi seis días, sin que al inicio existieran testigos que pudieran precisar cómo o cuándo había ingresado al río.

Las tareas de búsqueda se habían intensificado en las últimas horas con un amplio despliegue coordinado por la fiscal María Celeste Benatti, que incluyó a efectivos de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios de General Roca, Prefectura Naval y una embarcación proveniente de Cipolletti. El operativo también contó con brigadas caninas, buzos y personal de Protección Civil.

Hallazgo en General Roca Uno de los elementos clave surgió el martes, cuando vecinos de la zona entregaron en el Destacamento 166 una mochila hallada a la vera del río, que fue reconocida como perteneciente al joven desaparecido. Si bien el hallazgo reforzó la hipótesis de que había estado en el lugar, no permitió reconstruir con precisión las circunstancias de su desaparición.

El jefe de la Unidad Regional II, comisario José González, explicó que la falta de testigos directos obligó a mantener la búsqueda tanto por agua como por tierra. En ese marco, los equipos recorrieron márgenes del río, chacras, caminos rurales, bardas y distintos accesos en localidades del Alto Valle.