Gendarmería detectó tres lagartos africanos enviados por encomienda de Retiro a Chubut

Los lagartos viajaban dentro de botellas plásticas ocultas en un paquete enviado en colectivo desde la Terminal de Retiro hacia Comodoro Rivadavia, Chubut.

Un insólito hallazgo sorprendió a efectivos de la Gendarmería durante un control de rutina en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 1.308. En el marco de un operativo, descubrieron tres lagartos gecko casero tropical, una especie africana, ocultos dentro de una encomienda enviada desde la Terminal de Ómnibus de Retiro hacia Comodoro Rivadavia, Chubut.

El descubrimiento se realizó gracias al uso de un escáner portátil, que permitió identificar formas irregulares en el interior del paquete. La imagen en pantalla reveló varias botellas de plástico con movimiento interno, lo que llevó a los gendarmes a abrir la encomienda en presencia de testigos. En su interior hallaron los tres reptiles, cuidadosamente colocados dentro de las botellas para su traslado.

El procedimiento se efectuó bajo el marco de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, que prohíbe el transporte y comercialización de especies sin la debida autorización. Según informaron fuentes oficiales, los animales quedaron bajo resguardo de la Oficina de Fauna Regional de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, mientras se define su destino conforme a las normativas vigentes.

Lagartos enviados por encomienda El lagarto gecko casero tropical es un pequeño reptil de entre 12 y 13 centímetros de largo, conocido por habitar en zonas urbanas y alimentarse de insectos como cucarachas, mosquitos y polillas. Aunque su presencia no representa un riesgo sanitario directo para los humanos, su introducción en ecosistemas silvestres puede alterar el equilibrio ambiental y poner en riesgo a especies nativas, motivo por el cual está considerada una especie invasora.