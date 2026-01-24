Fuerte tormenta en Mendoza: Las Heras concentró la mayor cantidad de daños

La intensa Tormenta que se registró durante la noche del viernes la madrugada de este sábado dejó un amplio saldo de intervenciones en distintos puntos de Mendoza . Según el relevamiento oficial de Defensa Civil , hasta las 7 se contabilizaron 146 novedades vinculadas a caída de árboles y postes, anegamientos, daños en viviendas, cortes de cables y desbordes de cauces.

El impacto fue dispar según las zonas, con especial afectación en Las Heras , particularmente en Uspallata , donde se concentró el mayor número de reportes.

Se registraron 7 intervenciones, entre ellas 4 cables cortados o caídos y 3 árboles o ramas desplomadas, producto de las fuertes ráfagas y la intensa precipitación.

Fue el departamento más afectado, con 82 novedades. En Uspallata, se reportaron 60 viviendas con filtraciones en los techos, además de desbordes de arroyos y badenes en Ruta 7 (barrio Villa Clarita) y Ruta 13 (canal Santa Elena). También se contabilizaron 15 árboles y ramas caídas, 3 postes derribados y 2 derrumbes parciales de techo.

Lavalle

Se informaron 3 incidentes, que incluyeron un desborde de badén sobre Ruta 40, un transformador en cortocircuito y un poste caído.

Guaymallén

El relevamiento consignó 8 novedades: 5 árboles o ramas caídas, 1 derrumbe parcial de techo y 2 casos de transformadores o cables en cortocircuito.

Tormenta Mendoza

Godoy Cruz

Se registraron 18 intervenciones. Entre las más relevantes, se destacó un salvataje de un adolescente que cayó a una acequia, quien fue asistido y trasladado al Hospital Notti. Además, hubo 7 árboles caídos, 1 socavón, 2 derrumbes parciales de techo, 3 viviendas anegadas, 1 poste caído y 3 desbordes de canal o rejillas tapadas.

Maipú

Defensa Civil informó 13 novedades, con 8 árboles o ramas caídas, 4 transformadores o cables en cortocircuito y 1 vivienda anegada.

San Rafael

Se reportaron 15 intervenciones, principalmente por 10 árboles o ramas caídas y 5 postes o cables dañados.

Tormenta Mendoza

Granizo y zonas sin reportes

La caída de granizo fue confirmada en Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Tunuyán y San Rafael. En tanto, no se registraron novedades en Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Carlos, según el informe consolidado.

Desde Defensa Civil indicaron que el monitoreo se mantuvo activo durante toda la madrugada y recomendaron extremar precauciones, especialmente en zonas con cauces, arbolado urbano y tendidos eléctricos, ante la posibilidad de nuevas tormentas durante las próximas horas.