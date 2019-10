Fernando es un activista que públicamente lucha por la legalización del consumo y la producción de marihuana para uso personal. No necesita cubrir su rostro, pero es conveniente que su familia no quede expuesta. Y esto es así porque junto a su madre y su abuela posee un considerable número de plantas de cannabis en pleno desarrollo, algo que podría ocasionarle problemas con la Justicia, con sus vecinos o con otras personas que puedan querer robar el fruto de su trabajo.

"Yo me animé a todo esto gracias al apoyo de mi padre", cuenta la madre de Fernando, una mujer de 65 años que habla frente a la cámara de MDZ cubriendo su rostro con un filtro digital para no revelar su identidad. "Y no solo he podido comprobar los beneficios (del consumo de marihuana) en mí sino también en mi mamá", agrega.

"Estas son mis plantas", dice Fernando mientras muestra a MDZ su variada colección de plantas y explica los distintos efectos que causa cada una. La producción le alcanza para cosechar flores y consumirlas a razón de 40 gramos por mes y luego usar las hojas y las partes sobrantes para hacer aceites y comidas.

Mirá el video y conocé las plantas de Fernando y los motivos que llevaron a su madre a involucrarse en el mismo proyecto.