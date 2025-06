Frenar para avanzar: una creatividad sostenible inspirada en la naturaleza

En qué momento nos pusimos a crear de manera diferente a como lo hace la naturaleza

Pero lo que más me llama la atención no es tanto en qué momento decidimos que comienza el año, sino que, aun viendo a la naturaleza manifestar sus ciclos, la productividad de hoy nos arrastra a crear todo el año de la misma manera. Y no funcionamos así. Cuando comencé a emprender, tenía muy activo el chip de la hiperproductividad. Si bien podía gestionar mi propio tiempo, terminaba agotada al final del día. Fue así que mi curiosidad científica y el amor por la naturaleza me llevó a hacerme la siguiente pregunta: si la naturaleza tiene ciclos bien marcados, ¿será que nuestra creatividad también?