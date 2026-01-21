¿Foto de portada en WhatsApp? La nueva función que cambiará por completo tu perfil

WhatsApp está experimentando una nueva función en fase de pruebas que promete revolucionar la forma en que los usuarios muestran su identidad o perfil dentro de la app de mensajería, acercándose más al estilo visual característico de redes sociales como Facebook o LinkedIn.

Actualmente en desarrollo dentro de la versión beta, la novedad permitirá a los usuarios añadir una segunda imagen horizontal tipo banner o portada en sus perfiles, la cual se mostrará por encima de la fotografía de perfil tradicional sin reemplazarla.

A diferencia del formato clásico —donde solo puede verse una foto circular—, esta imagen adicional cubrirá todo el ancho de la pantalla del perfil y permitirá mostrar momentos especiales, hobbies, paisajes o cualquier otra escena personal que no entre en una foto de perfil convencional.

La función se asemeja a las portadas que otros servicios incluyen en los perfiles de usuario , y busca ampliar las posibilidades de expresión visual dentro de WhatsApp, adaptándose a las nuevas maneras en que las personas quieren presentarse digitalmente.

Según lo que circula entre quienes están probando la versión experimental, la herramienta será opcional para cada usuario, lo que significa que quienes prefieran mantener el diseño clásico no tendrán que activar esta función.

¿Cómo funcionará la edición de la portada?

La edición de esta imagen tipo banner será simple e intuitiva, desde el propio menú de configuración de perfil, con opciones para seleccionar una foto desde la galería del dispositivo y recortarla para que se adapte al formato horizontal requerido por la app.

Por ahora, esta característica solo se encuentra disponible para gente que utiliza la versión beta de WhatsApp —un programa de prueba previo a su lanzamiento público— por lo que todavía no hay una fecha oficial de despliegue global para todos los usuarios.

En definitiva, si la función se habilita para todos los usuarios, los perfiles de WhatsApp dejarán de ser meramente informativos para convertirse en espacios más visuales y ricos en contenido personal, marcando un nuevo paso en la evolución de la popular aplicación de Meta