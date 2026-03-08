Presenta:
vendimia acto central final (3)
Fiesta de la Vendimia: drones, fuegos artificiales y un show sin respiro

El Acto Central de la Fiesta de la Vendimia comenzó a las 21. Sigue la elección de la reina y después se presentará Luciano Pereyra.

Aunque una importante tormenta que se desató al mediodía amenazó con una nueva suspensión del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia, el cielo se despejó y desde la 21 mendocinos y turistas disfrutaron de "90 cosechas de una misma cepa".

El Acto Central se reprogramó del sábado para el domingo 8 de marzo. Después del espectáculo se elegirá la Reina Nacional de la Vendimia y después se presentará Luciano Pereyra, cuyo show estaba pensado para la repetición. La segunda noche se trasladó al miércoles 11 de marzo.

Aplausos de pie

"90 cosechas de una misma cepa" fue ovacionada de pie por mendocinos y turistas. Los cuadros no dieron respiro y la música en vivo fue la mejor desde que el espectáculo optó por esta modalidad.

Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia PUBLICO
90 cosechas de una misma cepa, el espectáculo del Acto Central de la Vendimia.

vendimia acto central final (1)
Espectáculo de drones

"90 cosechas de una misma cepa" cerró con un espectáculo de drones que sorprendió a todos con imágenes de reinas, copas de vino, la Virgen y San Martín.

SHOW DE DRONES 3
SHOW DE DRONES VENDIMIA 3
SHOW DE DRONES VENDIMIA
Lugar para el reclamo

Al final del espectáculo artístico apareció en el escenario un cartel contra la minería.

vendimia acto central final (4)

La Virgen de la Carrodilla

Desde el centro del escenario la Virgen de la Carrodilla apareció de una esfera gigante. El público saludó con pañuelos y aplaudos.

vendimia acto central virgen carrodilla sale (2)
Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia 44
¿El therian vendimial?

Animales en uno los cuadro aparecieron animales que sorprendieron al público y levantaron algunos comentarios sobre la posibilidad del primer therian de vendimia

acto central fiesta nacional de la vendimia-2

La chacarera coreada

"Entre a mi pago sin golpear" popularizada por La Sole en las últimas décadas levantó gritos de todas las tribunas.

acto central fiesta nacional de la vendimia-7
El malambo sanmartiniano

El malambo no falla y menos en un mix con la figura de San Martín tan unida a Mendoza y Cuyo. Los granadores y la marca sanmartiniana en Mendoza fueron uno de los momentos más aplaudidos.

vendimia acto central espectaculo granaderos (3)
vendimia acto central espectaculo granaderos (1)
La memoria es del surco o el viento, no del agua

Finalmente, la censura que antició MDZ se concretó. En el discurso de despedida, la reina saliente Alejandrina Funes, dijo que las reinas llevan la "memoria del viento" y en uno de los cuadros inciales vinculado al cultivo de la vid, se habló de la "memoria del surco" mientras de fondo pasaban las imágenes de agua fluyendo por cunetas y en el escenario los hombres simulaban abrir surcos.

Las reinas mandato cumplido de azul

Las reinas nacionales de la Vendimia se pusieron de acuerdo y se vistieron todas de azul. Llegaron todas juntas y se sentaron todas en primera fila.

Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia
vendimia acto central presentan reinas inicio (3)
Las reinas departamentales se robaron los aplusos

Durante la presentación de cada candidata departamental, las hinchadas aplaudieron a sus favoritas con cantos, bombos y aplausos

vendimia acto central presentan reinas inicio (1)
Música en vivo y grito cuyano

Sergio Santi y Amar Rodriguez abrieron el primer cuadro del Acto Central mientras las reinas mandaro cumplido ingresaban al teatro griego Fran Romero Day.

Baile Y Color En El Acto Central de la Vendimia
vendimia acto central inicio (8)
Baile Y Color En El Acto Central de la Vendimia
Los Trovadores de Cuyo cerraron la previa

A pura música cuyana los Trovadores de Cuyo le pusieron ritmo y coros al cierre de la previa.

acto central VENDIMIA virgen de la carrodilla trovadores de cuyo (1)
Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia
En la previa del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia se presentaron espectáculos artísticos.

Seguí en vivo el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia

