Faro Films presenta "La Ola Celeste": el documental que reconstruye la marea provida de 2018

El 5 de noviembre, a las 19, es el avant premiere de La Ola Celeste. El despertar de un gigante, una película que recorre el debate por el aborto en Argentina.

Faro Films lanzará en un evento exclusivo La Ola Celeste. El despertar de un gigante, un documental de aproximadamente 90 minutos que narra la conformación del movimiento que, en 2018, frenó el primer proyecto de legalización del aborto en Argentina y generó impacto internacional.

La propuesta organiza, en clave narrativa, los hitos del debate político y social: manifestaciones públicas, sesiones legislativas y votaciones en el Congreso. La producción combina registros de marchas, actos y entrevistas realizados en 2018 y años posteriores, tanto en Argentina como en Estados Unidos, con nuevos testimonios incorporados en 2025 para completar el panorama. Entre las voces locales aparecen Lupe Batallán, Agustín Laje y Gabriel Ballerini; entre las internacionales, Eduardo Verástegui, Patricia Sandoval y Jorge Serrano, entre otros referentes.

Un legado audiovisual y una convocatoria Según adelanta la productora, el documental persigue dos objetivos. Por un lado, dejar un legado histórico visual de una movilización que se presentó como espontánea, masiva y transversal, en defensa de “los niños por nacer”, enfrentada a una “maquinaria pro aborto” con financiamiento internacional. Por otro, volver a reunir y movilizar al entramado provida que tomó forma en 2018 para sostener una lucha que —sostienen— continúa vigente tras la aprobación de la ley 27.610 en 2020 y su entrada en vigencia desde 2021.

En esa línea, el film no sólo revisa los momentos más álgidos de la discusión, sino que propone una lectura sobre el presente del movimiento, su organización, sus liderazgos y sus desafíos posteriores a la sanción de la norma.

Material, estructura y entradas El armado descansa en archivos propios de Faro Films y entrevistas realizadas en múltiples etapas. La mayor parte del material corresponde a coberturas de 2018 y a registros posteriores, tanto en ciudades argentinas como en escenarios de Estados Unidos, lo que aporta contraste geográfico y proyección regional. Las entrevistas sumadas en 2025 buscan actualizar diagnósticos y tensiones del debate.