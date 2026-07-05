Eugenia Levin: "El casting no es poner actores, es traducir un mundo en personas"

La dirección de casting es uno de los trabajos menos visibles del cine , pero también uno de los más determinantes. Eugenia Levin lo sabe mejor que nadie. Con una trayectoria de cuatro décadas y participación en algunas de las películas más importantes del cine argentino, la directora de casting en Entrevistas MDZ contó sobre su oficio, el presente del audiovisual y las historias que marcaron su carrera.

Entre ellas sobresale una anécdota con sello mendocino. Levin conoció a Ernesto "Flaco" Suárez durante el casting de El Aura, de Fabián Bielinsky. Aunque en aquella oportunidad no quedó seleccionado, años después el director de Camino a La Paz buscaba un protagonista con sus características. Ella lo recordó, lo encontró nuevamente sobre los escenarios y así, con más de 70 años, Suárez debutó en el cine junto a Rodrigo de la Serna.

-Quería un poco consultarte, y más que preguntarte, que me dieras una reflexión. Vos que has estado tan ligada a teatro x la identidad. Hace muy poco tuvimos la perdida de Tati Almeida ¿Qué significa, por supuesto, en lo personal, para vos estás perdida? ¿Y qué significa también para teatro x la identidad hoy en día? Desde tu lugar y de lo que vos pudiste o has podido compartir.

- Teatro por la Identidad existe desde hace 26 años, así que sí, es un largo camino. Tati Almeida es parte de las madres y voy a hablar en presente porque ella si no estaría acá enojadísima conmigo, yo estuve con ella poco. Ella ha venido muchas veces a teatro x la identidad, muchas veces, a nuestros ciclos de teatro, pero más que nada para mí es parte de la historia nuestra, parte de la huella que dejan las madres, parte de la resistencia a la dictadura que les tendremos siempre que estar agradecidos y parte hoy de la memoria, verdad y justicia que vamos a seguir sosteniendo con ella y con la memoria de todas las que todas las madres que no están, pero tenemos mucho, mucho todavía por hacer, en principio, encontrar a los 300 nietos que buscan las Abuelas de Plaza de Mayo, que también quedan poquitas, quedan dos, estuve con ellas justamente en el velorio de Tati. Y bueno, seguir buscando nuestra identidad, porque mientras no aparezca el último de los nietos o nietas que estamos buscando, la identidad de todos nosotros, argentinos y argentinas, tiene una parte, una zona rota, una parte sin configurar y esos son los nietos y nietas que nacieron, digamos, bajo condiciones seguramente de tortura de sus madres o de los operativos, y que hoy viven con una falsa identidad y tenemos que encontrarlos. Esa es la tarea.

-Y si el arte llega a un lugar sensible del ser humano donde no entra solo la racionalidad, entonces en nuestros escenarios, suceden cosas que hacen que el que lo mira se espeje y si algo le resuena, transforma eso en un llamado telefónico a Abuelas. Las abuelas nos cuentan que durante nuestros ciclos se multiplican los llamados telefónicos. Entonces ese es el valor del arte, es el lenguaje que entra por los sentidos, que entra por lo sensible y que eh una vez expuesto en escenarios, en la calle, en las plazas en donde sea, puede llegar a movilizar al que lo está viendo y para eso lo hacemos

-Espectacular, muy lindo. Bueno saliendo un poco este tema y metiéndonos un poquito más en el tema de la dirección de casting, hace poquito ganaste un premio por la película Gatillero. Digo, tenes una carrera larguísima, has hecho muchísimas películas, ¿significa algo para vos diferente a ganar cualquier premio? ¿Cómo te cayó en este momento? ¿Qué sentís?

-Mira, en realidad esa es una nominación a los Premios Cóndor, que este año no se van a entregar por la realidad del audiovisual. Y a mí, que es la primera vez que estoy nominada porque no había premio al casting, en realidad este es el primer año que en los Oscar hay premio al casting y por lo tanto algunas organizaciones como está la de críticos cinematográficos, han instituido el premio al casting. Pero yo que estoy nominada, realmente fue una alegría impresionante y además por una película hecha independiente sin el Incaa, porque con esta pésima, pésima gestión que tenemos del Incaa, que no sabemos dónde pone el dinero que tendría que estar poniendo en subsidiar nuestro cine, entonces haber estado y con Gatillero que es la película y que está nominada en nueve rubros, o sea, es una película que vale la pena ver realmente independiente y que fue filmada acá en Isla Maciel, no en Uruguay, donde muchas veces van las plataformas con nuestros actores a filmar. Entonces eso es fuerte, significa mucho, no solo para mí, sino para el rubro casting, que se merece tener un lugar en todos los premios. Porque es un rol dentro del cine que no ha sido suficientemente valorizado. Y ahora con estas cosas, bueno, cada vez más se toma en cuenta, se presta atención y se ponen los títulos de las películas nuestras. Quién hizo el casting. Así que sí.

-Y con lo valioso que es, no, porque parece ser que los actores están puestos ahí porque sí. Hay todo un trabajo detrás de descubrir quién puede darle vida a este personaje o a este otro, y bueno todo lo que significa eso.

-Es un proceso, es un trabajo. Uno cree a veces que dice ah, bueno pongo casting en IA o pongo en Google actores de tal edad o de tales características. ¡No es así! ¡no es así! La verdad es que no, el terreno del casting, digamos, para una producción, es un rompecabezas que uno va armando por fichas, porque tiene que tener en cuenta que, si elegimos a un actor para padres, sus hijos tendrán que tener algo que ver con ese padre. Es decir, se busca en función de los vínculos de la historia. Se busca también en función del imaginario del director, que tiene su propio imaginario y se busca también en función del proyecto que tiene el productor con ese producto, digamos con esa película, porque el productor marca si quiere protagónicos que tengan más cartel o coproducciones y el director te cuenta lo que sueña del personaje y en el medio estamos los y la directora de casting, que tenemos que traducir eso en cuerpos, en personas, en actores, en actrices. Y es un proceso. No, no es fácil.

-No, no, para nada, porque cada película tiene un destino diferente. Hay algunas que están muy pensadas para festivales, como decís vos, otras que están pensadas para un sistema quizás más Mainstream, más comercial.

-Y eso marca también de qué diseño de producción plantea el proyecto. El director plantea el mundo del personaje, el productor plantea el diseño de producción y ahí, en el medio de esos dos, de esos dos planteos, aparece la dirección de casting planteando bueno, cómo llenamos este mundo que vamos a poder producir con estos seres humanos que van a asumir los personajes. Así que sí es un universo el del casting.

Hace 26 años que exista Teatro por la identidad

Santiago Aulicino / MDZ

-Bueno, felicitaciones entonces por la nominación, recién nos contabas también fuera de cámara. Bueno, este es un diario que nació en Mendoza, debido a eso recién nos contabas que tenes una historia con algunas películas mendocinas. Me querés como refrescar esas anécdotas.

-Si claro, porque fueron dos experiencias increíbles, una hace mucho con Eduardo Muñoz, una como director. En el año 2003 se filmó Cleopatra totalmente en Mendoza, no solo en la ciudad, sino también en la montaña. Tengo de ese casting muchas anécdotas, pero la más fuerte que tengo. Y, es más, hice en algún momento algún corto que tengo por ahí. Este fue llegar a Mendoza en la noche anterior al casting, el casting se había publicitado por el Canal de Mendoza, por el canal nueve.

-Había filas. Yo fui a ese casting y era y era ahí mismo. Había colas y colas.

-Bueno, 5000 personas. Yo llego a la noche y veo yendo del taxi al hotel y veo que hay fila de gente ¿Y dijo qué pasará en Mendoza que hay fila de gente? Y el tipo del taxi no sabía mucho, no me dijo nada. Muy bien. A la mañana siguiente, cuando estoy llegando, pero a cuadras del canal empiezo a ver filas y filas y el taxi me dice no, es que hay un casting, digo ¿qué? bueno, Entonces sigo al canal. Habíamos pedido de colaboración a la Escuela de Cine unos diez estudiantes que fueron parte del equipo de casting. Y nos encontramos frente a esa realidad que había destapado la convocatoria del casting, que era cuando vos llegas a Mendoza. Yo vi gente con bolsas, como comprando, como una realidad donde todo funcionaba bien y al día siguiente había 5000 personas pidiendo laburo, pidiendo laburo en una película que era un trabajo de un día o de dos días. Sí, y yo tomé la decisión de ver a todos a los 5000. Entonces hacía pasar de a grupos de a diez, les tomábamos una foto, tenían un número. Los chicos recababan los datos y así pasaron los 5000.

-Bueno, me tendrás que haber visto, porque yo fui a ese casting con un amigo que tengo. Pasamos la noche afuera del canal. Era una aventura. Me acabo de acordar de eso. Ahora se me vino a la mente. Pero bueno una anécdota.

-Se armó toda una cosa. Venía gente a ofrecerle algo a la gente que estaba en la cola, sacarle fotos y cobrarle por ese café, sanguches. Bueno, vino la policía que quiso en algún momento, era verano y quiso este tirar agua. Y yo le dije ninguna manera. Si ustedes quieren ayudar, pongan vallas y ayúdenme y el comisario se arremangó y empezó a ayudar a acomodar la gente. Cuando vino la gente de la producción al mediodía, no podía creer que fuera el comisario el que los recibió diciéndole Esperen, tienen que esperar, a los mismos de la producción. Pero lo que nunca pude olvidarme, fue una familia que vino el marido, la mujer con los hijos y yo algunos que podía, les preguntaba por qué habían venido y lo filmaba. Y la mujer dijo algo que nunca me olvidé, dijo porque yo quiero que mis hijos vean que, aunque sea un día de mi vida yo hice lo que quise hacer siempre que fue actuar, nunca me olvidé de ese testimonio, nunca me olvidé de ese casting. Y hace unos años, dos, en el año 2023, el mismo director de Gatillero, Cristian Tapia y Marchiori, después de filmar de Gatillero, apareció en Mendoza un fondo mendocino que se entrega a la producción una vez que termina la película y el productor se presentó con un guion que era muy apropiado hacerlo en un pueblo de Mendoza. Se hizo en un lugar en la montaña. también. Este se llama “Las Flores de Julia”. No se estrenó porque el productor no tiene medios para estrenarla, pero trabajaron varios actores de Mendoza, algunos que yo había conocido en el casting anterior y varios actores de acá. Una coproducción argentina/chilena.

-Bueno Eugenia un poco para cerrar. Vos venís hace mucho tiempo también dando clases, hay muchos actores que seguramente verán esta entrevista. Contame un poquito cómo es tu dinámica de trabajo. Lo que puedas contar. Por supuesto que es un tema más profundo ¿no? Pero lo que puedas contarme de la dinámica de trabajo en tu en tus clases, en tus talleres.

-Mira lo más importante hoy es que el formato del casting a nivel internacional y también acá, es por auto casting. El actor se tiene que auto filmar en su dispositivo celular y mandar eso a la convocatoria. El actor. Nuestra formación actoral es buenísima, de altísimo nivel. Entonces el actor está muy bien preparado para artes escénicas, pero no sabe de la conversión del lenguaje actoral, escénico al lenguaje frente a cámara. Y lo que trabajamos en las clases es qué cosas tienen de parecido estos lenguajes, qué cosas de la base actoral que todo actor o actriz tiene, utiliza y cuál no, y cómo utilizarlo. Y entonces, bueno, las clases tienen que ver con eso, con ver qué pongo, qué herramientas actorales se ponen a disposición para lograr estar frente a la cámara. La inmediatez, la inmediatez de la actuación. Cuando el director dice acción y que está actuación sea verdadera, el actor pueda poner ahí todo lo que tiene, digamos toda la potencia actoral puesta en esos 20 o 30 segundos que dura la escena este en esos tiempos, porque el teatro tiene sus tiempos y el cine, la cámara tiene otros. Entonces bueno, todo eso es lo que se trabaja en las clases, pero déjame, si vamos a terminar, decir algo del casting, El casting empieza en este país hace 40 años con la noche de los lápices. Entonces a 50 años del golpe de Estado, a 40 años de la película, que hoy aún hoy es emblemática en todas las escuelas secundarias, que es la noche de los lápices y recuerda a los desaparecidos de 16 y 17 años En esa noche en La Plata. Este el casting que cuando yo hice esa película iniciaba un camino en este país que nadie conocía ni yo, Ha hecho esto en estos 40 años una evolución ha ido cambiando, ha ido, yo diría creciendo, se ha ido enriqueciendo y la verdad es que hoy para el actor o la actriz, hacer un casting es parte de su experiencia actoral y entonces así tiene que ser tomado este. Y cuando yo hablo de la película de La Noche de los Lápices, me gusta hablarla como testimonio, como homenaje a esos desaparecidos. Y a los 30.000 también empezamos hablando de Tati Almeida. Teníamos que terminar de terminar de la noche de los lápices, del casting, la película y la función que puede tener el cine y el teatro político como es Teatro x la identidad en función de la memoria, la verdad y la justicia. Y si todo eso está porque está en mis genes, está en mi compromiso como ciudadana y en esto de no callarme nunca, no dejar de pelear nunca. Y bueno, seguir para adelante a pesar de todos los palos que nos dan.

El director de casting está entre el productor y el director

Santiago Aulicino / MDZ

Durante la charla con MDZ, Eugenia Levin trasciende la búsqueda de intérpretes. Su mirada demuestra que el casting también es una forma de narrar, donde la sensibilidad y la experiencia terminan siendo tan importantes como el talento de quienes llegan frente a cámara. Deja en claro que un casting va mucho más allá de elegir actores. Detrás de cada personaje hay intuición, experiencia y una mirada artística capaz de transformar una historia. Una tarea silenciosa, muchas veces invisible para el público, pero fundamental para que una película encuentre su verdad.