Espíritus en la escuela, desapariciones y misterios sobrenaturales: la serie que causa furor en streaming

Tras un año de espera, volvió al streaming Espíritus en la Escuela (School Spirits) . El miércoles 28 de enero se estrenaron los primeros tres capítulos de la tercera temporada de la serie de Paramount+ que, además de explorar la desaparición de Maddie Nears ( Peyton List ), una estudiante de Split River High School , se adentra en los misterios de la escuela, el más allá y esa frontera porosa que se abre y se cierra según reglas que nadie termina de entender.

Recientemente, Paramount+ lanzó tres capítulos de la tercera temporada de School Spirits: “It’s a Wonderful Afterlife” (Es una maravillosa vida después de la muerte), “Mean Ghouls” (Necrófagos malos) y “The Halls Have Eyes” (Los pasillos tienen ojos). Luego, habrá un episodio semanal cada miércoles hasta completarse los ocho finales de esta temporada.

En el inicio de la temporada se van instalando nuevos dilemas, dejando atrás las preguntas que nos hicimos en las primeras entregas de la serie: ¿Qué le pasó a Maddie? ¿Quién la asesinó? ¿Dónde está su cuerpo?

Ahora, nuestra protagonista vuelve a la vida, pero sin querer dejar atrás el mundo de los espíritus. Por su parte, Simon (Kristian Ventura), el mejor amigo de Maddie, queda atrapado en el más allá; y Split River High empieza a revelar que su historia no es un cúmulo de tragedias aisladas, sino una estructura que se repite, como si la escuela tuviera memoria propia.

Esta vez, nos preguntamos: ¿Por qué murieron tantas personas en Split River High? ¿Qué cosas quería advertirles a los espíritus el Sr. Martin?

Espíritus en la Escuela, School Spirits, Paramount+, series Los espíritus de Split River High School seguirán dándolo todo para resolver los misterios de la escuela. Gentileza Paramount+

De qué trata School Spirits 3

“La tercera temporada de School Spirits sumerge a Maddie Nears y sus amigos en un misterio más profundo y oscuro a medida que el velo entre los mundos se vuelve peligrosamente delgado, con giros que desafían todo lo que creían saber”, reza la sinopsis de la serie oficial de Paramount Television Studios.

El regreso de Maddie Nears al mundo de los vivos

Luego de que su cuerpo estuviera poseído por Janet Hamilton (Jess Gabor) y que su espíritu quedara atrapado en la escuela, finalmente, Maddie recupera su vida, regresa al mundo de los vivos. Sin embargo, ya nada es lo que era. La adolescente conoce lo que sucede en el “purgatorio” escolar, y extraña a los espíritus que se convirtieron en sus amigos, compañeros y hasta su interés romántico, en el caso de Wally (Milo Manheim).

Espíritus en la Escuela, School Spirits, Paramount+, series, Peyton List ¿Maddie regresa a la escuela? Gentileza Paramount+

La rutina en la escuela de los vivos parece ser la misma, pero a Maddie le cuesta volver a adaptarse. Sus amigos, que no dejaron de investigar su desaparición, la reciben con los brazos abiertos y con un sinfín de preguntas, así como con ganas de ayudarla a resolver los nuevos misterios que ocurren en la institución. Nuevamente, la amistad toma protagonismo en la serie, acompañando a la protagonista a enfrentar las batallas.

El bullying es uno de los ejes presentes en esta entrega, con la difusión de un video que humilla a Maddie en la escuela. Es un claro ejemplo de que el infierno puede ser sobrenatural, pero también puede ser escolar. Es una capa que la serie no romantiza, y eso le suma densidad.

En su casa, su madre, Maria Dizzia (Sandra Nears), intenta recomponer el vínculo con su hija después del trauma de la desaparición. Pero la adolescente no logra adaptarse a las nuevas reglas y le cuesta contarle a su madre las misiones que quiere afrontar para ayudar a los que quedaron en el más allá.

Espíritus en la Escuela, School Spirits, Paramount+, series, Peyton List El elenco completo de Espíritus en la Escuela (School Spirits). Gentileza Paramount+

Desde su regreso, la cabeza de Maddie no descansa. La protagonista se ve atormentada por las visiones, los recuerdos de la “sala roja” y el miedo de “estar enloqueciendo” al buscar la presencia de los espíritus mientras habla con los vivos. El haber experimentado la vida después muerte le dejó marcas incluso tras recuperar su cuerpo. Esa tensión de vivir con un pie en otro plano de convierte a Maddie un personaje más frágil y, al mismo tiempo, más complejo.

Simon atrapado: la obsesión como motor del misterio

El espejo de ese regreso es Simon: es él quien ahora está entre los espíritus y su investigación se orienta hacia las cicatrices de Split River High y lo que esconden. Es él, junto al grupo de espíritus, quienes se obsesionan por investigar qué hay detrás de las desapariciones y singulares muertes que sucedieron en la historia escolar, descubriendo que se trata de un enigma aún más profundo y oscuro de lo que creían.

En ese contexto, la temporada amplía su campo de juego y expone el riesgo de que el velo entre mundos se vuelva demasiado delgado.

Espíritus en la Escuela, School Spirits, Paramount+, series, Kristian Ventura Simon (Kristian Ventura) intenta descubrir cómo sucedió el accidente del colectivo en la puerta de la escuela. Gentileza Paramount+

Cuando el terror no grita: incomoda

Hay un punto en la temporada que sorprende al espectador. Uno de los personajes quiere descubrir cómo se produjeron las primeras muertes en la escuela. Cuál fue el accidente que desencadenó los misterios que siguieron después. Es entonces que nos adentramos en un colectivo, hecho trizas tras un siniestro espeluznante, con estudiantes agonizando y con el clima más inquietante de toda la serie, más cercano al horror.

Es así que esta temporada cuenta con un giro de tono en su narración, marcado por la oscuridad y con una amenaza menos contenida.

Uno de los movimientos más inteligentes del arranque es correr el conflicto hacia el mundo vivo: aparece una figura con poder de decisión y se instala una idea peligrosa para cualquier relato anclado a un lugar: cerrar la escuela y abrir otra.

Espíritus en la Escuela, School Spirits, Paramount+, series, Josh Zuckerman El Sr. Everett Martin, interpretado por Josh Zuckerman, tendrá un rol clave para la resolución de uno de los misterios de la serie. Gentileza Paramount+

Esa amenaza cambia la naturaleza del miedo. No es solo “qué habita la escuela”, sino “qué pasa si borran el escenario”. En una serie donde las cicatrices y las llaves son parte de la identidad de los espíritus, la demolición se vuelve una forma de desaparición: borrar pistas, borrar memoria, borrar historia.

Con tres episodios, School Spirits deja una impresión clara: está en modo expansión. Eleva el misterio desde un caso personal hacia un enigma de lugar: Split River High como nudo de tragedias, secretos y patrones inconclusos.

El elenco completo de School Spirits

School Spirits fue creada por Nate Trinrud y Megan Trinrud, quienes son coproductores ejecutivos y productores ejecutivos de la serie. Por su parte, Oliver Goldstick (Pretty Little Liars, Bridgerton) es coproductor ejecutivo y productor ejecutivo.

A continuación, el listado completo de los protagonistas y personajes secundarios de School Spirits:

Peyton List vuelve a arrasar en la pantalla en la piel de Maddie Nears;

Kristian Ventura interpreta a Simon Elroy;

Spencer MacPherson encarna a Xavier Baxter;

Kiara Pichardo como Nicole Herrera;

Sarah Yarkin como Rhonda;

Nick Pugliese como Charley;

Rainbow Wedell como Claire Zomer;

Josh Zuckerman como el Sr. Martin;

Ci Hang Ma como Quinn;

Miles Elliot como Yuri;

Milo Manheim como Wally Clark.

En la tercera entrega de School Spirits se encuentran otras estrellas invitadas como lo son:

Jennifer Tilly como la Dra. Hunter-Price;

Ari Dalbert como Kyle;

Erika Swayze como Livia;

Maria Dizzia como Sandra;

Patrick Gilmore como el Sr. Anderson;

Alex Zahara como el director Hartman;

Ian Tracey como el sheriff Baxter;

Jess Gabor como Janet;

Y Zack Calderon como Diego.

Cuándo se estrena el cuarto episodio de School Spirits 3

Los tres primeros episodios de la tercera temporada de School Spirits 3 llegaron a la plataforma de streaming Paramount+ el miércoles 28 de enero y, desde entonces, se emitirá un nuevo capítulo cada miércoles hasta el 4 de marzo, es decir, hasta completarse el total de 8 episodios.

El listado completo de los episodios de School Spirits 3